Open Arms | Nessuna prova di complicità con i trafficanti per portare i migranti in

Anche le accuse contro Open Arms sono cadute : restano fango e macerie sulle ONG : Alla fine l'inchiesta su Open Arms si chiude con la richiesta di archiviazione e un nulla di fatto. Eppure su quella nave per giorni si sono costruite tutte le teorie complottiste di chi vorrebbe convincerci che la vera emergenza sono quelli che salvano, mica quelli che muoiono. E le macerie che si lascia indietro questa storia sono troppe per essere rimosse semplicemente con l'ultima mossa della Procura.Continua a leggere

Migranti : il gip di Catania archivia l'inchiesta sulla nave Open Arms : Accogliendo la richiesta della procura, il gip del tribunale di Catania ha archiviato la posizione del comandante Marc Reig Creus e del capo missione Ana Isabel Montes Mier della nave dell'Ong spagnola Proactiva Open Arms indagati per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina per lo sbarco a Pozzallo (Ragusa), nel marzo 2018, di 218 Migranti soccorsi al largo della Libia. Resta pendente alla procura di Ragusa il ...

