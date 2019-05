Claudio Ranieri ai saluti con la Roma | “tranquilli | la squadra ha un futuro”

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019)ha parlato in quella che potrebbe essere l’ultima conferenza stampa della sua carriera allaLaha “una grande società” e “laha un futuro, perché ci sono dei giovani molto interessanti“. Ma pensando alla prossima stagione e alle possibilità di conquistare un posto in Champions “voliamo più basso“. E’ il pensiero espresso dain un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club. Il tecnico torna su alcune sue parole che hanno fatto discutere dopo il pareggio con il Sassuolo, quando ha parlato di unache dalla prossima stagione potrebbe non essere pronta a giocarsi un posto in Champions. “Bisogna vedere come cambierà ladel prossimo anno e capire che allenatore verrà. Questo gruppo sta lottando fino in fondo in un’annata che è andata male. Io non voglio ...

OfficialASRoma : “Io mi emoziono sempre sulla panchina della Roma. Entro in campo dopo l’inno perché altrimenti mi emoziono troppo.… - OfficialASRoma : LIVE: la conferenza stampa di Claudio Ranieri in vista di #SassuoloRoma - LourCerbino : RT @OfficialASRoma: “Io mi emoziono sempre sulla panchina della Roma. Entro in campo dopo l’inno perché altrimenti mi emoziono troppo. Vogl… -