MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma - via Anagnina in prossimità Grande Raccordo Anulare #traffico rallentato causa #incidente in direzione Centro Ci… - PLRomaCapitale : #Roma - via Anagnina in prossimità Grande Raccordo Anulare #traffico rallentato causa #incidente in direzione Centro Città - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-05-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 21-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 09:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA MATTINA IL Traffico E’ FORTEMENTE PENALIZZATO DA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA CON LUNGHE CODE CHE PARTONO DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD . ALTRE CODE ...
Traffico Roma del 21-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 08:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LE DIFFICOLTA’ MAGGIORI SI CONCENTRANO AL MOMENTO NELLA ZONA NORD DELLA CITTA’, DOVE PER UN ICNIDENTE SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , ESATTAMENTE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD ALL’ USCITA TRIONFALE PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA ESTRNA CODE ...
Traffico Roma del 21-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 08:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LE DIFFICOLTA’ MAGGIORI SI CONCENTRANO AL MOMENTO NELLA ZONA NORD DELLA CITTA’, DOVE PER UN ICNIDENTE SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , ESATTAMENTE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD ALL’ USCITA TRIONFALE PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA ESTRNA CODE ...
Traffico Roma del 21-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 07:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ ALTEZZA DEL CAVALACAVIA DEL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA SALARIA E TRIONFALE , A SEGUIRE PER Traffico SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E POI TRA IL BIVIO A24 E NOMENTANA. ...
Traffico Roma del 21-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI ALL’INCROCIO CON VIA ANAGNI CODE PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TREA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA. SI STA IN CODA ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST , ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 19.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA MOLTO DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE DA VIA ISACCO NEWTON SINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI FIUMICINO, CONSIGLIAMO A QUANTI SONO DIRETTI IN AEROPORTO DI PARTIRE CON UN CERTO ANTICIPO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico SI È ORMAI ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA E ANCORA – SEMPRE IN INTERNA – DALLA CASILINA ALL’USCITA APPIA IN DIREZIONE PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E RomaNINA E POI TRA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE DALL’USCITA PER LA A24 Roma-L’AQUILA A QUELLA PER LAURENTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA PER IL SOLO Traffico ALTRE FILECODE TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI, TRA LE ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE DALL’USCITA PER LA A24 Roma-L’AQUILA A QUELLA PER LAURENTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA PER IL SOLO Traffico ALTRE FILECODE TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI, TRA LE ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 17.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE AI RALLENTAMENTI E ALLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA SI AGGIUNGE UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE, SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INTENSO IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA, ATTENZIONE, INCIDENTE E CODE TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN DIREZIONE PONTINA. CODE A TRATTI PER ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 16.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN PROGRESSIVO AUMENTO IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA. SEMPRE IN CARREGGAITA INTERNA, ATTENZIONE, INCIDENTE E CODE TRA LE USCITE APPIA E LAURENTINA IN DIREZIONE PONTINA CODE A ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE SANT’ALESSANDRO E TIBURTINA E NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA ED APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE TRA L’USCITA PER VIALE PALMIRO TOGLIATTI ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE SANT’ALESSANDRO E TIBURTINA E NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA ED APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE TRA L’USCITA PER VIALE PALMIRO TOGLIATTI ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 14 : 30 : VIAVIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN CITTA’ IN VIA TUSCOLANA TRA VIA PORTA FURBA E VIA DELLE CAVE VERSO IL CENTRO, UN ALTRO IN VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA LA ...