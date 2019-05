Terremoto | scossa di magnitudo 3 9 a Barletta

Terremoto in Puglia : scossa di magnitudo 3.9. Paura nel Barese. Sisma anche a Ancona : Avvertita alle 10.13, magnitudo 3.9, tra le province di Barletta, Andria e Trani. Molte persone sono uscite in strada

Marche - Terremoto di magnitudo 3.3. Paura all’alba - scossa sentita fino a Macerata : La scossa alle 6 e 45. L'epicentro a Fontespina, in provincia di Ancona. Sono in corso i controlli di Protezione Civile e Vigili del Fuoco, ma al momento non si registrano danni a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto : scossa in Calabria [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 16:58. L’epicentro è stato localizzato nella Costa Calabra Sud Occidentale, mentre l’ipocentro a 1.8 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa in Calabria [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto vicino a Milano - scossa magnitudo 2.5 a Robecco sul Naviglio : Terremoto vicino a Milano, scossa magnitudo 2.5 a Robecco sul Naviglio Il sisma è stato registrato dall’Ingv alle 8:47 a una profondità di 9 km. Non si segnalano danni Parole chiave: terremoti ...

Puglia : lieve scossa di Terremoto nel brindisino - avvertita a Ostuni : Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 20 maggio 2019, esattamente alle 02.57, nel mar Adriatico meridionale poco a largo del litorale pugliese. Stando ai dati giunti dai...

Scossa di Terremoto magnitudo 6 al largo della Nuova Caledonia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato nell’Oceano Pacifico, al largo della Nuova Caledonia, alle 16:27:12 ora italiana, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 al largo della Nuova Caledonia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - paura nelle Marche : scossa in provincia di Macerata : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata intorno alle 20:30 di oggi, 18 maggio, a Civitanova Marche. L’ipocentro ha una profondità di 8,1 km e la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Terremoto, paura nelle Marche: scossa in provincia di Macerata sembra essere il primo su Meteo Web.

Lieve scossa di Terremoto in provincia di Bologna : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata in Emilia Romagna alle ore 15.53. Dai dati dell'INGV, si è trattato di una scossa di magnitudo 2.8 sulla scala Richter localizzata a 3 km da Castel...

