Sicilia | capodoglio rosa morto sulla spiaggia con molti chili di plastica nello stomaco

Capodoglio morto su spiaggia Siciliana : tanta plastica al suo interno : Nei giorni scorsi un Capodoglio è stato trovato morto sulla spiaggia di Lascari, a Cefalù (provincia di Palermo). Le analisi effettuate in seguito sull'animale hanno rilevato la presenza di una...

Un giovane capodoglio spiaggiato è stato trovato venerdì a Cefalù - in Sicilia : Un giovane capodoglio di 6 anni è stato trovato morto venerdì sulla spiaggia di Cefalù, in Sicilia. Secondo l’organizzazione ambientalista Greenpeace, che ha condiviso le immagini dell’animale, nel suo stomaco è stata trovata molta plastica, anche se per il momento

Capodoglio morto sulla spiaggia in Sicilia con plastica nello stomaco : Il cadavere di un Capodoglio rosa, lungo circa sei metri, è stato trovato il 17 maggio 2019 sulla spiaggia di Lascari in località Salinelle nel Palermitano. nello stomaco del cetaceo è stata ritrovata una grande quantità di plastica. A segnalarne la presenza sono stati i residenti della zona che hanno avvertito gli uomini della capitaneria di porto.Il Capodoglio sarebbe stato ferito, come si può evincere dai ...

Con lo stomaco pieno di plastica : così muore un capodoglio in Sicilia : capodoglio spiaggiato a Cafalù, in provincia di Palermo. Greenpeace diffonde le immagini e denuncia: "Non possiamo certo far...