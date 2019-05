Nove casi di epatite colestatica associata ad integratori con curcuma

Roma - betoniera travolge auto e pedoni sulla via Casilina : Nove feriti. FOTO : Roma, betoniera travolge auto e pedoni sulla via Casilina: nove feriti. FOTO Il mezzo fuori controllo per decine di metri, ha seminato il panico . Anche il conducente, forse colto da malore o da una crisi epilettica o convulsiva, è rimasto ferito. Il veicolo ha terminato la sua corsa sui binari dell'ex linea del tram in viale ...