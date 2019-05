La storia di Maddalena, che dopo il tumore studia per diventare oncologa: “Aiuto i bimbi come me”

Un tumore raro, un rabdomiosarcoma alveolare, le ha reso difficile l'infanzia e l'adolescenza. Ma, ora che è guarita, vuole aiutare tutti quei bambini che soffrono come ha fatto lei. È questa la storia di Maddalena Vannicelli, oggi 20enne, che, dopo aver scoperto all'età di soli 7 anni di avere un cancro e dopo essersi sottoposta per anni a terapie e trattamenti, è riuscita a realizzare il sogno di entrare alla facoltà di Medicina per diventare una oncologa pediatrica: "Voglio restituire col mio lavoro quello che mi hanno dato, far tornare il sorriso ai bambini come loro hanno fatto con me anni fa", ha detto la studentessa al Corriere della Sera, aggiungendo che le piacerebbe, "sulla base della mia esperienza, fare le stesse cose che hanno fatto con me. Vorrei tornare proprio laddove ho imparato a superare la malattia".

