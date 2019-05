Game of thrones | finale | sceneggiatori e gerarchia aziendale

termometropolitico

(Di martedì 21 maggio 2019) Si conclude una delle serie più di successo degli ultimi anni e la fabbrica del disfattismo (chiamata da alcuni “il pubblico”) si dichiara insoddisfatta. Stephen King dice che è normale, alla gente non piace che le cose finiscano. La suburra rincara la dose scagliandosi contro il bersaglio preferito in caso di fallimento, ovvero gli. Se ci fate caso, quando un film va bene è merito del regista; viceversa, degli. Sospetto il motivo sia che citare lo sceneggiatore faccia molto conoisseur. Dato cheofl’ho seguito fin dalla prima serie e che a me iltutto sommato non è dispiaciuto, provo a narrarvi uno scenario realistico di cos’è successo dietro le quinte. Prima di tutto, chi comanda è la produzione. Non Martin, non il regista, non gli, non gli attori: comanda chi mette i soldi. Noi non abbiamo sborsato un centesimo ...

zerocalcare : 10 pagine con tutti i punti più controversi dell'ultima stagione di Game of Thrones. (Affrontati puntata per punta… - trash_italiano : Un finale indegno. Non era Game of Thrones. #GameOfThronesFinale - trash_italiano : ESCLUSIVO: svelato il finale di Game of Thrones! #GoT -