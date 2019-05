Dl Sicurezza bis | via le multe a chi salva i migranti

blogo

(Di martedì 21 maggio 2019) Dal decretobis spariscono le sanzioni nei confronti di chiin mare. La penultima bozza del dl che non aveva ancora avuto l’ok del Viminale, prevedevada 10mila a 50mila euro per le imbarcazioni che accolgono a bordoviolando le normative "delle autorità responsabili dell'area in cui ha luogo l'operazione di soccorso". Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, nella versione che ha ricevuto il via libera dal ministero dell’Interno, le sanzioni rimangono di uguale importo, ma saranno limitate solo alle navi che violano il divieto di ingresso in acque italiane. Le modifiche erano state anticipate dal ministro Matteo Salvini, che aveva parlato di limature anche per via di alcune criticità segnalate dalla presidenza della Repubblica.Secondo quanto riferisce Quotidiano.net, le modifiche riguarderebbero i primi due articoli. Il nuovo ...

