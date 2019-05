Arisa | Non mi faccio crescere i capelli per non strapparli

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019)ha svelato su Instagram ai suoi fan il motivo per cui taglia sempre icorti. Non si tratta di una scelta dettata da un gusto estetico, ma dalla tricotillomania: un disturbo ossessivo-compulsivo spesso causato da stress, che spinge le persone a strapparsi isenza rendersene conto. Per evitare il problema la cantante ha deciso di optare per pettinature molto corte, spesso cortissime, che le consentono di “resistere” alla tentazione involontaria di strapparsi i.La cantante, dopo aver pubblicato un sondaggio in cui chiedeva ai suoi seguaci un consiglio sul taglio di, ha spiegato pubblicamente il suo problema con la tricotillomania: “Ecco perché non mimai, quando ce li ho, me li stacco”.Leggi anche...fa da Cupido a Roberto e Fabio: la proposta di matrimonio sul palco ...

