(Di lunedì 20 maggio 2019) VIABILITÀLUNEDÌ 20 MAGGIOORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE DALL’USCITA PER LA A24-L’AQUILA A QUELLA PER LAURENTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA PER IL SOLOALTRE FILECODE TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI, TRA LE USCITE PRENESTINA- TIBURTINA. PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD, CODE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DI NAPOLI. C’ÈSUL TRATTO URBANO DELLAL’AQUILA SI STA IN CODA, DA PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLE TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E SALARIA E DALLA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LAL’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CI SONO CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO DALLA SALARIA ALL’USCITA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-05-2019 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : ??????#Roma #traffico #lavori - Via Salaria code altezza Villa Spada per restringimento di carreggiata > Centro Città #luceverde - LuceverdeRoma : #Roma #traffico- Viale Maresciallo Pilsudski code fra Viale Tiziano e Via di San Valentino > Viale Parioli #luceverde -