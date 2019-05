Torre Eiffel evacuata | un uomo si arrampica in cima e minaccia di suicidarsi

La Torre Eiffel festeggia i 130 anni con uno spettacolo di luci senza precedenti : La Torre Eiffel festeggia i 130 anni della sua apertura al pubblico con uno spettacolo di luci ed effetti senza precedenti. La “Dama di ferro” ha aperto i battenti al pubblico il 15 maggio 1889 per l’Esposizione Universale di cui era l’attrazione principale. Dapprima dipinta in rosso bruno, divenne ocra nel 1892, poi gialla nel 1899.Con 7 milioni di visitatori all’anno (per tre quarti stranieri) la Tour Eiffel resta ...