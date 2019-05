TelevideoRai101 : Migranti,Anm:Salvini delegittima toghe - RobertoPer1964 : RT @ClaudioDeglinn2: ANM con il presidente Grasso ricorda che i magistrati agiscono in nome del popolo italiano(che però non vogliono immig… - LNN999 : RT @ClaudioDeglinn2: ANM con il presidente Grasso ricorda che i magistrati agiscono in nome del popolo italiano(che però non vogliono immig… -

Le dichiarazioni del ministro dell'Interno "no la magistratura, alludendo a decisioni assunte in base ad orientamenti politici, e sembrano approvarne o meno l'operato a seconda del contenuto. Hanno inoltre innegabile carattere intimidatorio". Così in una nota la Giunta esecutiva centrale e quella di Palermo dell'Anm, ricordando che "la legittimazione della magistratura trova fondamento nella Costituzione".Ed esprime "solidale vicinanza ai colleghi certi che nulla condizionerà il loro lavoro".(Di lunedì 20 maggio 2019)