Il principio di legalità vale anche per Salvini

(Di lunedì 20 maggio 2019) Non è vero che le cose si ripetono uguali. Prendiamo il tema, piuttosto logoro, dei rapporti tra politica e magistratura. Un tempo i magistrati alle prese con processi “sgraditi” a questo o quello venivano a volte indicati come avversari da colpire,fisicamente. Due esempi: Bossi che non esitava a “ricordare” ai Pm il costo esiguo delle pallottole; più di recente, il leghista abruzzese che ha minacciato i magistrati agrigentini del caso Diciotti con le parole (di stampo squadristico) “ se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa...occhio”. Oggi invece non si parla né di pallottole né di agguati. Più semplicemente si ammonisce il magistrato che nell’esercizio delle sue funzioni prenda decisioni non collimanti con una certa linea politica, che “dovrà vedersela con la legge”. ...

