Europee 2019 In Spagna Psoe in vantaggio | Sanchez cerca slancio per formare Governo

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il 26 maggio sarà una giornata cruciale per la. La seconda in meno di un mese. Domenica, infatti, i cittadini, oltre a dover eleggere i 54 eurodeputati che siederanno a Strasburgo nei per i prossimi 5 anni, voteranno per le elezioni amministrative e per le regionali. Si rinnoveranno i consigli comunali di molte città, tra cui Madrid e Barcellona.Nei giorni successivi al voto dovrebbe essere formato il. Dopo le elezioni del 28 aprile - dalle quali il premier uscente, il socialista Pedro, già a capo di undi minoranza - è uscito vincitore pur senza raggiungere la maggioranza assoluta - infatti, tutto è rimasto sospeso. Non è stata sciolta la riserva sul nuovo esecutivo. Tante le opzioni in campo, nessuna scelta ufficiale. Il partito socialista, forte dei suoi 123 seggi su 350 conquistati, è tentato dalla ...

ilfoglio_it : Un voto per l’Europa, ma non solo. Perché #Salvini e #Calenda sono i candidati che meglio incarnano lo scontro fond… - emenietti : ieri sono andato a prendere la pioggia in piazza del duomo a milano, per vedere da vicino com’era la manifestazione… - fattoquotidiano : Europee, l’odissea alle urne di milioni di disabili: tra barriere e poca assistenza. “Diritto di voto negato per 80… -