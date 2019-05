Dove vedere Lazio-Bologna in diretta streaming o tv

termometropolitico

(Di lunedì 20 maggio 2019)ino tv Il posticipo del Lunedì sera, della 37esima giornata della Serie A 2018/2019, sarà. La partita si giocherà alle ore 20:30 presso lo Stadio Olimpico di Roma.: aquile in festa L’entusiasmo in casoè alle stelle. I biancocelesti sono infatti reduci dalla finale di Coppa Italia, vinta 2-0 contro l’Atalanta. Ciò, non solo permette alladi aggiungere un trofeo alla propria bacheca, ma le consente anche di accederemente alla prossima Europa League. Dopo il dispendio di energie nella sfida contro i bergamaschi, probabilmente Inzaghi farà un po’ di turnover. Proto potrebbe partire titolare, come nella sfida di Cagliari, in difesa spazio a Bastos e Acerbi, che saranno affiancati dal criticatissimo Wallace. Badelj dovrebbe trovare un posto in mezzo al campo, così come ...

pisto_gol : Mi piacerebbe da morire vedere Guardiola in Italia, confrontarsi con un calcio complesso come il nostro. Ma penso c… - team_world : Auguri a tutte le Mamme... A quelle che ti chiamano e poi non rispondo al 'dimmi' A quelle che quando gli fai veder… - Serenel73 : RT @francotaratufo2: @matteosalvinimi Una carta, un documento dove c'è scritto che i porti sono chiusi.....ce lo fai vedere #CapitanFarlok… -