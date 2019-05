Classifica squadre di calcio per valore brand | ecco le più influenti nel 2019

termometropolitico

(Di lunedì 20 maggio 2019)diperle piùnelSono i club stranieri a dominare lastilata daFinance sui marchi calcistici più– e remunerativi – del mondo. In testa alla Top 50 c’è i Real Madrid, nessuna italiana nelle prime 10 posizioni.per: il Real supera lo United Gli indicatori tenuti in considerazione dall’osservatorio suldel marchio dei club calcistici le sponsorizzazioni e il ritorno di immagine, quindi, gli introiti ottenuti. In base a questi parametri, è il trademark dei blancos quello di maggior, 1,6 miliardi (il 40% dell’interodel club). Il marchio del Real Madrid è cresciuto del 27% rispetto all’anno scorso, superando così quello del Manchester United (ora vale poco meno di 1,5 miliardi) che guidava lasin dal 2015. Fatturato ...

Giusva82 : #BrandFinance, classifica dei #brand calcistici più influenti al mondo. Tre italiane (#Juve, #Inter e #Milan) tra i… - cataldi_marco : RT @bakshihrundi1: @shield_teo Buondì Teo, si torna a quanto sostengo da tempo immemore: quando le squadre si equivalgono la classifica fin… - Margigiambi : RT @CharlesOnwuakpa: Finale apocalittico di Serie A: il Bologna si salva, l'Empoli vince, il Genoa vince e l'Udinese perde. Si crea una par… -