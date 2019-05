TelevideoRai101 : Cina: crollo in locale notturno,vittime - DamatoRicardo : @Deiana_Luca9 Ah! La Cina è il problema? È lei che ci impone sacrifici, crollo valore del lavoro, disoccupazione, m… - Marco_chp1 : RT @Emergenza24: UPDATE [17.05-18:20] #Shanghai #Cina crollo (16.05) edificio industriale +10 morti imprecisato numero di #dispersi https:/… -

Due persone sono morte e altre 86 sono rimaste ferite a causa del collasso del tetto in undi Baise, città nella regione autonoma sud-occidentale di Guangxi Zhuang: è l'ultimo bollettino diffuso dalle autorità cinesi, secondo cui la tragedia è avvenuta in piena notte. Tra i feriti, uno è in condizioni critiche e 13 in condizioni molto gravi. Altre 58 persone, secondo i media locali, sono state ricoverate mentre altre 14 sono state dimesse dopo i primi soccorsi in ospedale.(Di lunedì 20 maggio 2019)