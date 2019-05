Striscioni anti-Salvini | Selvaggia Lucarelli twitta il suo preferito

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) E' il "day after" per la grande manifestazione in cui Matteoha radunato migliaia di persone a piazza Duomo a Milano, in una giornata nel segno del sovranismo. L'ennesimo bagno di folla per il Ministro dell'Interno che si presenta alle prossime elezioni europee da grande favorito. I sondaggi lo danno oltre il 30% e le tante persone che lo seguono ovunque sembrano ulteriormente certificare il suo successo. Tuttavia, a tanto gradimento corrisponde anche tanto dissenso. Un pensiero contrario che spesso si traduce in decine di manifestche si presentano ai suoi comizi e rumoreggiano provando a far valere le proprie ragioni. L'ultima forma di protesta che sta facendo molto discutere è quella che viene espressa attraverso l'esposizione di. Hanno fatto rumore le notizie secondo cui, in occasione di sue apparizioni in pubblico, le forze dell'ordine avrebbero chiesto alle ...

simonabonafe : Prima fanno rimuovere gli striscioni anti-Salvini, adesso sospendono una docente perché i suoi studenti hanno girat… - fattoquotidiano : Carpi, in piazza con striscioni anti-Salvini vengono fermati dalla digos: “Non è Stato di polizia”. “Non agitatevi” - fattoquotidiano : Proibiti gli striscioni anti-Salvini, via libera invece ai neofascisti [LEGGI -