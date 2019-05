Lunedì «mezzo» Ftse Mib staccherà la cedola | Intesa Sp la big più generosa

ilsole24ore

(Di domenica 19 maggio 2019) 20 società su 40 del paniere staccheranno laagli azionisti per un monte dividendi complessivo di circa 11,5 miliardi di euro. L'operazione comporterà un ribasso tecnico pari al 2,08% in apertura sulMib. Staccostraordinaria anche per Fca...

