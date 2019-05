I primi exit poll dicono che in India ha vinto la coalizione del primo ministro uscente

Elezioni in Spagna - i primi exit poll : socialisti in testa - in cerca di alleati : Seggi chiusi in Spagna, dove si è votato per le Elezioni legislative anticipate. Al partito socialista Psoe il 28,1% dei voti. Ma non riuscirebbe a formare un governo senza l’appoggio di altre forze oltre a Podemos

