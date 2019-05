Giampaolo ed i suoi dubbi sul futuro alla Sampdoria | “farò come Allegri…”

sportfair

(Di domenica 19 maggio 2019) Marco, allenatore della, ha parlato delle proprie decisioni sulin vista della prossima stagione “Ho 52 anni, conosco le dinamiche e non mi interessano i presunti interessamenti degli altri club. Parleremo presto col club sulle ambizioni per il, un po’hanno fatto Allegri e Agnelli”. Sono le parole di Marco, allenatore della, in merito al suosulla panchina doriana. Unin bilico, dato che il tecnico vorrebbe lottare per qualcosa in più nella sua carriera.sembra aver deciso che è giunto il momento di un cambio di passo, a patto che arrivi l’offerta giusta…L'articoloed isul: “faròAllegri…” SPORTFAIR.

Infoconte : 'Nei prossimi giorni provvederemo alla formalizzazione dell'invito alla Professoressa ,#RosaMariaDellAria affinché… - Mouad65151507 : @j_giampaolo Assolutamente!!! Era giusto cambiare ma allegri rimarrà nella storia della Juventus come uno dei più v… - SampNews24 : ?? La Samp si è scansata? ?? Giampaolo non ci sta ?? Ma pungola i suoi giocatori ?? E sul futuro è ancora indeciso -