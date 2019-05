Domenica in | Mara Venier intervista l' ex marito Jerry Calà | Ma se in privato mi

Domenica In - Alessia Marcuzzi si confessa da Mara Venier : "Perché Paolo è l'unico che è riuscito a sposarmi" : Ha presentato il suo libro In viaggio con Alessia e si è confessata a Mara Venier oggi 19 maggio a Domenica In la bellissima Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha parlato molto della sua vita privata e soprattutto del marito Paolo Calabresi Marconi: "Paolo è l'unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi

Domenica In : Manuel Bortuzzo fa commuovere Mara Venier in diretta : Mara Venier saluta Manuel Bortuzzo a Domenica In e si commuove: “Non ce la faccio…” Se c’è una persona che ultimamente può essere un esempio di come un essere umano possa affrontare le avversità e gli scherzi drammatici del destino con una forza e un coraggio invidiabili, quella risponde al nome di Manuel Bortuzzo. La promessa del nuoto italiano che la notte del 3 febbraio ha ricevuto dei colpi di proiettile che ...

Domenica In - Manuel Bortuzzo a Mara Venier : “Quando mi hanno sparato ho detto ‘ti amo’ alla mia fidanzata” : Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore ferito a colpi di pistola a inizio febbraio nel quartiere Axa di Roma, è stato ospite di Mara Venier, a Domenica In, su Rai1. “Quando mi hanno sparato sono rimasto cosciente circa un minuto. Ed era talmente assurdo che nemmeno io credevo a ciò che mi era successo. Così mi sono detto: ‘Devo dire a Martina che la amo‘. Gliel’ho detto tre-quattro volte”. ...

Alessia Marcuzzi a Domenica In. Mara Venier : “Hai subito dei torti” : Mara Venier su Alessia Marcuzzi a Domenica In: “Sei una persona buona” Domenica In si avvia verso la fine di questa stagione fortunata dal punto di vista degli ascolti. E per questa puntata Mara Venier ha deciso di invitare niente meno che Alessia Marcuzzi, che non si può dire venga da un’edizione fortunata de L’Isola dei Famosi visti gli ascolti indecorosi e la polemica legata a Riccardo Fogli. Ma Alessia Marcuzzi ha ...

Mara Venier - Domenica In : il futuro del programma - il gossip : Mara Venier, Domenica In: il programma ci sarà la prossima stagione? Ci sarà ancora la conduttrice veneziana? L’indiscrezione sul futuro, il gossip La fortunata Domenica In targata Mara Venier, a breve (Domenica 19 maggio ci sarà la penultima puntata), chiuderà i battenti per la pausa estiva e in molti si chiedono che cosa succederà in […] L'articolo Mara Venier, Domenica In: il futuro del programma, il gossip proviene da gossip e Tv.

Domenica In - ospiti 19 maggio : Mara Venier invita Alessia Marcuzzi : ospiti Domenica In, penultima puntata: Alessia Marcuzzi nel salotto di Mara Venier Settimana ‘movimentata’ quella che sta per concludersi, per quanto riguarda gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, è il caso di dirlo. In rete negli ultimi giorni si è molto parlato, infatti, dell’ospitata saltata di Maria De Filippi che, a quanto pare, non potrà ricambiare il favore fattole dall’amica e collega sabato sera, andando ...

Domenica In - stop all'ospitata di Maria De Filippi da Mara Venier : la conferma che scuote la Rai : Dopo le indiscrezioni, su Dagospia la sostanziale conferma: bloccata l'ospitata di Maria De Filippi a Domenica In di Mara Venier, ospitata prevista per la prossima Domenica, 19 maggio, in diretta su Rai 1. L'accordo tra la De Filippi e la Venier era stato stretto su Canale 5, nello studio di Amici,

Striscia la Notizia svela la disastrosa gaffe di Mara Venier a Domenica In : entra Cannavacciuolo - e... : Ops, Mara Venier. La gaffe della mitica conduttrice di Domenica In viene riproposta da una sempre attenta Striscia la Notizia. Siamo all'edizione del tg satirico di Canale 5 di lunedì 13 maggio, dove viene riproposto un momento della scorsa puntata di Domenica In, in onda su Rai 1. Zia Mara chiama a

Domenica In - l'invito di Mara Venier a Maria De Filippi scatena il caos in Rai : qualcuno di molto potente... : Nel corso della puntata di Amici di sabato scorso, il talent-show di Canale 5, l'ospite d'onore di Maria De Filippi era Mara Venier, la mattatrice di Domenica In e volto di punta Rai, in un peculiare intreccio tra Viale Mazzini e Mediaset. E durante la puntata, le due conduttrici hanno siglato - anz

“Pamela Prati ha preso più di 3mila euro per l’intervista con Mara Venier a Domenica In” e di quel video non c’è più traccia : “Poco più di 3mila euro“: è quanto ha preso Pamela Prati per partecipare alla puntata di Domenica In del 31 marzo scorso, quella in cui raccontò commossa a Mara Venier di aver già celebrato le nozze civili con l’ormai fantomatico fidanzato Mark Caltagirone, come fa sapere la Rai in una nota di risposta all’interrogazione parlamentare presentata dal deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi. “In merito ...

Alla Domenica In di Mara Venier basta Mara Venier : ecco perché : “Domenica In è morta“. Un anno fa questa frase veniva pronunciata con insistenza nei corridoi di Viale Mazzini e spopolava su giornali e siti tv dopo il flop delle sorelle Parodi. “Domenica In è risorta“. Ora ripetono tutti all’unisono non consapevoli che era il modo in cui volevano farla a non funzionare. “basta poco che ce vo’“, per dirla Alla Giobbe Covatta. perché, a volte, è più semplice di ...

Domenica In - Mara Venier rimane in mutande prima della diretta : la scena in un video su Instagram : “La dieta funziona“. Mara Venier scherza così sulla gaffe che le è capitata ieri prima della diretta di Domenica In. La conduttrice stava infatti camminando nei corridoi degli studi Rai assieme ad alcuni suoi collaboratori quando all’improvviso è rimasta letteralmente in mutande. La scena è stata immortalata in questo video che la stessa Mara ha pubblicato sul suo profilo Instagram: la si vede camminare di spalle, mentre parla ...

Domenica In - Giuseppe Zeno scatena l'ormone di Mara Venier : "Ma quanto sei fico?". E lui... : Tra gli ospiti della puntata di Domenica In in onda su Rai 1 Domenica 12 maggio, anche l'attore Giuseppe Zeno, protagonista della celebre fiction Mentre ero via. Zeno, intervistato da Mara Venier, si è raccontato a ruota libera, parlando del matrimonio con Margareth Madè, del momento in cui la conob