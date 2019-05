Calcio: Juve-Atalanta 1-1; poker Napoli

tuttosport : Il Real perde e Kroos ride con Bale: messaggio alla Juve??? - tuttosport : #Agnelli: «#Allegri ha scritto la storia della #Juve». E #Max si commuove???? - forumJuventus : GdS, Vieri:'Alla Juve serve un tecnico di esperienza, che porti bel gioco. Non mi sono divertito a vedere i biancon… -

L'è ad una vittoria dal sogno Champions. Allo 'Stadium', nella serata della festa scudetto dellantus, i bergamaschi ottengono un pareggio (1-1) che significa ora battere in casa il Sassuolo in casa all'ultima giornata per gioire. Bergamaschi avanti con Ilicic (33',sponda Masiello di tacco);pari in scivolata di Mandzukic (80') L'Inter,da tempo vicina alla Champions, dovrà conquistarsela in casa all'ultima giornata con l'Empoli. Nerazzurri travolti 4-1 a(16' Zielinski, 61' Mertens, 71' e 78' Ruiz, 81'rig.Icardi)(Di domenica 19 maggio 2019)