MXGP | Qualifying race GP Portogallo 2019 | Tony Cairoli vince su Gajser e un ottimo Lupino

oasport

(Di sabato 18 maggio 2019)(KTM) inizia con il piede giusto il suo fine settimana di Agueda e si aggiudica ladel Gran Premio deldi. Il pilota siciliano ha chiuso la prova con il tempo di 25:05.809 precedendo lo sloveno Tim(Honda) di 2.638 dopo che, quest’ultimo, aveva condotto a lungo la gara. Terza posizione per il nostro Alessandro(Kawasaki) autore di un’ottima prova, distante però mezzo minuto dalla vetta. Quarto il belga Clement Desalle (Kawasaki) a 32.8, quinta posizione per il francese Gautier Paulin (Yamaha) a 34.8, sesta per lo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha) a 35.7, settima per il belga Julien Lieber (Kawasaki) a 43.7, ottava per il francese Romain Febvre (Yamaha) a 50.1, nona per il lettone Pauls Jonass (Husqvarna) a 52.3, mentre chiude la top ten il britannico Tommy Searle (Kawasaki) a 54.1. Chiude in 22esima posizione il nostro ...