Genoa-Cagliari | le formazioni ufficiali | c’è Lapadula

Genoa-Cagliari : diretta streaming e tv - quote e pronostico : Genoa-Cagliari: diretta streaming e tv, quote e pronostico Il secondo anticipo della 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Genoa-Cagliari, match che si disputerà sabato 18 maggio 2019 alle ore 18:00 allo stadio Ferraris di Genova. Il Genoa è incredibilmente finito ad un passo dalla zona retrocessione nel giro di due mesi. La vittoria casalinga contro la Juventus – l’ultima ottenuta dai genovesi – sembrava ...

Genoa - con il Cagliari è decisiva : le parole di Prandelli in conferenza : Gara molto importante, forse decisiva. Il Genoa ospita domani il Cagliari alla ricerca degli ultimi punti salvezza, l’obiettivo è la vittoria per evitare lo spettro retrocessione. Lo sa bene il tecnico dei rossoblu Cesare Prandelli, intervenuto alla vigilia del match per la consueta conferenza stampa. Ecco le sue parole. “La squadra ha lavorato bene. Abbiamo cercato di sgomberare la testa e ricaricare le energie. Il ritiro ...

Genoa - la curva ha votato in merito allo sciopero del tifo contro il Cagliari : la situazione : In vista della gara contro il Cagliari la curva del Genoa ha votato per decidere se stoppare lo sciopero del tifo delle scorse settimane Domani contro il Cagliari la curva del Genoa sarà presente sugli spalti per sostenere i propri beniamini. Dopo giorni di incertezza in merito a tale presenza, secondo la Gazzetta dello sport ci sarebbe stata una votazione per decidere se proseguire o cessare lo sciopero del tifo da parte dei supporters ...

Genoa. gli ultrà torneranno allo stadio contro il Cagliari : I tifosi del Genoa abbonati della Gradinata Nord hanno deciso di tornare sabato al Luigi Ferraris per sostenere la squadra nella partita con il Cagliari. E’ quanto emerso nella riunione tenutasi nella sala chiamata del porto di Genova. La contestazione nei confronti di Enrico Preziosi, che era iniziata a fine aprile dopo la sconfitta nel derby di ritorno e aveva visto gli ultrà e l’Associazione dei Club Genoani rimanere fuori ...

Serie A - l’Empoli risucchia tutti : incubo Genoa - a rischio persino Fiorentina e Cagliari. E il derby Bologna-Parma diventa uno spareggio : Si sono concluse le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, partite avvincenti nella 36^ giornata del campionato di Serie A. Clamoroso successo in trasferta per l’Empoli contro la Sampdoria, adesso è tutto riaperto per la zona salvezza, grandi motivazioni per la squadra di Andreazzoli, poca grinta invece per i blucerchiati, da sottolineare l’esultanza di alcuni tifosi della Sampdoria dopo la rete di Farias, il motivo ...

Napoli-Cagliari : VAR pasticcia sul rigore. Genoa-Roma - ok Mazzoleni : Napoli-Cagliari Posizione e non chiaro errore: VAR pasticcia sul rigore A prescindere dall'episodio finale, ma ovviamente ne parleremo, male anche il VAR Mariani,, in generale Chiffi conferma di non ...

Bologna-Samp 0-0 - Cagliari-Frosinone 0-0 - Empoli-Spal 0-0 - Genoa-Torino 0-0 - Udinese-Sassuolo 0-0 Le Dirette : Bologna-SampDORIA. Va in scena al Dall'Ara la sfida tra Bologna e Sampdoria, match di capitale importanza sia per i padroni di casa per per gli ospiti. I felsinei, 0-0 sul campo della Fiorentina la ...

