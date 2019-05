Allegri-Juventus | spunta il retroscena | “Se resta lui vado via io”

Juventus - conferenza Allegri-Agnelli : LIVE dalle 14 : Massimiliano Allegri e la Juventus si sono detti ufficialmente addio ieri. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà oggi alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium. Tante saranno le domande sui motivi della rottura e sul futuro sia di Allegri che della panchina bianconera. Tutti collegati su CalcioWeb dalle 14 per la conferenza LIVE ...

Conferenza stampa Allegri/ Streaming video e diretta tv : Juventus - perché l'addio? : Conferenza stampa Allegri Streaming video e diretta tv: i perché dell'addio alla Juventus. L'allenatore parla con il presidente Andrea Agnelli.

Juventus - addio Allegri condizionato da due aspetti importanti e due nodi irrisolti : il retroscena : Juventus, addio Allegri condizionato da due aspetti importanti e due nodi irrisolti: L’ addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, per un motivo o per un altro, ha scosso un po’ tutto il sistema Calcio in Italia. A 24 ore dall’ annuncio ufficiale del divorzio, sono tante le voci ed i rumors che provano ad ipotizzare cosa ci sia dietro la separazione arrivata ieri, dopo cmche solo qualche mese fa il presidente bianconero ...

Juventus - il sospetto su Cristiano Ronaldo dietro l'addio di Allegri : il gesto della rottura : dietro la rottura di Massimiliano Allegri con la Juventus c'è più di un dettaglio che porta dritto allo spogliatoio juventino, il cui clime è inevitabilmente cambiato dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Che le strade dell'allenatore livornese e la dirigenza juventina dovessero dividersi, era ormai u

Juventus - da Dybala a Cancelo : ecco cosa cambia senza Allegri : Juventus – L’addio alla Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe sconvolgere e cambiare completamente le carte in tavola del calciomercato Juventus. La partenza del tecnico toscano potrebbe infatti fare in modo che alcuni giocatori che parevano in procinto di lasciare la Juventus possano invece restare in bianconero. In primis Joao Cancelo e Paulo Dybala. Il rapporto tra l’allenatore livornese e i due calciatori era […] ...

Juventus - Agnelli torna sull’addio di Allegri : “guardiamo al domani ed al dopodomani” : Juventus, Andrea Agnelli ha parlato degli addii di Allegri e di Barzagli prossimo al ritiro dal calcio giocato “Partire il primo luglio e pensare che vincere lo scudetto sia un dato di fatto è bello, ma non è così, perché dietro ogni successo ci sono lavoro e sudore“. Ha esordito così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ad un evento bianconero nella serata di ieri. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello sport, ...

Rottura tra la Juventus e Max Allegri - il tecnico lascia dopo 5 scudetti e 4 Coppe Italia : dopo l’incontro definitivo tra Andrea Agnelli e Max Allegri, avvenuto nella mattinata di venerdì 17 maggio, è stato deciso che al termine di questa stagione le strade della Juventus e del tecnico si separeranno. Questo il testo del comunicato stampa ufficiale diffuso pochi minuti prima delle ore 13 dal club piemontese: “Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, ...

Juventus - Agnelli dopo l’addio di Allegri : “il nostro tratto distintivo è guardare avanti” : E’ stata una giornata caldissima in casa Juventus, il club bianconero ha annunciato in mattinata l‘addio con il tecnico Massimiliano Allegri, un divorzio ormai nell’aria. Ultime ore impegnative per il presidente Agnelli che in serata ha partecipato al “J1897 Day”, tradizionale appuntamento con i tifosi bianconeri di tutto il mondo. Ecco le parole di Agnelli: “Partire il primo luglio e pensare che vincere ...

Juventus - l'addio di Allegri : «Al mio posto un grande tecnico» : «Sono stati cinque anni d'amore meravigliosi: non so chi siederà ora sulla panchina, ma comunque sceglieranno un grande allenatore perchè la Juventus è una grande...

Allegri via dalla Juventus : il futuro del tecnico toscano è al Monza? Le parole di Berlusconi : Le strade di Allegri e della Juventus si separano: il tecnico toscano andrà al Monza? La risposta di Berlusconi E’ stata annunciata oggi la non conferma di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Il tecnico toscano non sarà dunque la guida del club bianconero a partire dalla prossima stagione. Da questa mattina quindi non si fa altro che ipotizzare chi potrebbe prendere il suo posto, ma in tanti si domandano anche che ...

Juventus - da Dybala a Cancelo : ecco cosa cambia senza Allegri : Juventus – L’addio alla Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe sconvolgere e cambiare completamente le carte in tavola del calciomercato Juventus. La partenza del tecnico toscano potrebbe infatti fare in modo che alcuni giocatori che parevano in procinto di lasciare la Juventus possano invece restare in bianconero. In primis Joao Cancelo e Paulo Dybala. Il rapporto tra l’allenatore livornese e i due calciatori era […] ...

Guardiola - 'Non vado alla Juventus'/ Salta il suo arrivo dopo Allegri? : Guardiola non andrà alla Juventus, il tecnico del Manchester City fa muro anche se le voci nei suoi confronti non sembrano destinate a terminare.

Panchina Juventus - scambio Allegri-Guardiola : Max incontra il City : Panchina Juventus – Oggi è una data importante per il popolo bianconero, è stata annunciata la fine dell’era Allegri alla Juventus. Il tecnico toscano non sarà più sulla Panchina bianconera il prossimo anno, dopo 5 anni 11 trofei tra cui anche due finali di Champions, Max “abdica”. Si chiuderà al termine di questa stagione dopo […] More

Allegri LASCIA LA JUVENTUS - UFFICIALE/ Caressa : 'Ecco perché c'è stata la rottura' : ALLEGRI-JUVENTUS, UFFICIALE il divorzio. I retroscena sull'addio ai bianconeri e la possibile destinazione futura: ipotesi PSG, Bayern ma non solo...