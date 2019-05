A Luca Guadagnino il Nastro d’Argento Europeo

Cannes 2019 - Luca Guadagnino celebra la Bellezza con The Staggering Girlè. Ma il formato mediometraggio non è molto richiesto : Attualità Festival di Cannes, Bella Hadid e Carla Bruni fanno una foto insieme: la somiglianza è impressionante di F. Q. “Questo piccolo film è la realizzazione dei miei desideri” dichiara col solito candore Luca Gudagnino,il cui mediometraggio The Staggering Girlè fra gli eventi speciali della Quinzaine des Realisateurs, portando il regista ...

Al via le riprese di We Are Who We Are la serie di Luca Guadagnino per HBO e Sky : trama e dettagli sulle location : Qualche settimana fa vi avevamo annunciato l'arrivo di We Are Who We Are ovvero la prima serie tv firmata da Luca Guadagnino e finalmente, direttamente da Cannes, sono arrivati nuovi dettagli sul progetto che prenderà forma proprio nei prossimi giorni. In particolare, proprio Variety è riuscito a intervistare il famoso regista italiano in quel di Cannes in occasione del Festival strappandogli qualche dettaglio in più sul suo primo progetto ...

Luca Guadagnino a Cannes - 'The staggering girl' con Julianne Moore nel mondo della moda : Il nuovo film di Luca Guadagnino The staggering girl sarà al festival di Cannes , nella sezione La Quinzaine des Réalisateurs. È un mediometraggio di 35 minuti ambientato nel mondo della moda e con ...