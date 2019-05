“Rocketman” | un monumento al genio pop di Elton John

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Per, che lo ha “benedetto” sul tappeto rosso qui a Cannes, è “as good as ‘Grease’ ”, bello come “Grease”. Ma il vero modello è il musical-biopic di Bob Fosse, “All that Jazz”.“Rocketman”,ciclopico alpop di Reginald Kenneth Dwight , in arte, è una sbornia di musica, ballo, duetti e quartetti struggenti o incendiari . Al Festival fuori concorso, esce in Italia il 29 maggio.Che spasso poter gareggiare con se stessi: il regista, Dexter Fletcher, esce dai 900 milioni di dollari e dai 4 Oscar rastrellati con “Bohemian Rhapsody” per confrontarsi con un’altra leggenda britannica, viva e vegeta, però, a differenza del povero Mercury. Ma qui è una valanga, diciamo così, di hits, sceneggiate e coreografate.La soundtrack conta 38 ...