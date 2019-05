Improbabile unione per Sony e Microsoft | insieme contro Google Stadia?

optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) È una rivalità che affonda le sue radici in profondità quella che prosegue ormai da numerosi anni tra, due dei pilastri su cui si fonda attualmente l'intera industria videoludica e che presumibilmente fungeranno da colonne portanti ancora per molto, moltissimo tempo. Tutto cominciò nei primi anni del 2000, quandoportava sulla scena PS2 efaceva invece il suo esordio con la prima Xbox. Ovviamente di acqua sotto i ponti ne è passata tanta e di generazioni videoludiche ne sono trascorse ormai tre, con la quarta che si appresta a fare la sua comparsa in un ancora non meglio specificato lasso di tempo.Pare però che il futuro sia pronto a mostrare uno scenario fino a qualche mese fa nemmeno lontanamente ipotizzabile. Stando infatti a quanto riportato da Gamerant, i vertici delle due compagnie avrebbero infatti confermato di essere sinergicamente al lavoro ...