È morto I M Pei | l' architetto della piramide del Louvre

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ieoh Ming Pei,nato in Cina e naturalizzato statunitense, èa 102 anni. Era diventato famoso in tutto il mondo per aver progettato ladel, l’atrio di vetro e metallo che svetta davanti al Museo. A dare notizia del decesso, Toh Tsun Lim, direttorePei Partnership Architects, studio dei figli dell’. I.M Pei era nato nel 1917 a Guangzhou ma si era trasferito negli U.S.A a 18 anni per studiare al Mit di Boston prima e ad Harvard poi. Ricercatore scientifico durante la seconda guerra mondiale, apre il suo primo studio d’architettura nel 1955. Archistar internazionale tra le più prolifiche del 20esimo secolo, ha vinto il premo Pritzker nel 1983, tra i massimi riconoscimenti nel settore per aver "dato a questo secolo alcuni dei più belli spazi interni e forme esteriori", un ...

Agenzia_Ansa : Morto a 102 anni I. M. Pei, l'archistar della #piramide di vetro al #Louvre - Corriere : Morto Ieoh Ming Pei, l’architetto della Piramide del Louvre - roberto_latella : RT @Agenzia_Ansa: Morto a 102 anni I. M. Pei, l'archistar della #piramide di vetro al #Louvre -