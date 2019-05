Nuovi membri HbbTV - ARRIS | Irdeto | DATV | Enensys | Fluendo | Samba TV | SmarDTV

Nuovi membri clan arrestati ad Ostia volevano sostituirsi a famiglie Fasciani e Spada : Roma – I Nuovi clan di Ostia, che cercavano di colmare gli spazi lasciati vuoti dai Fasciani e dagli Spada (decimati dagli arresti), si contendevano le piazze di spaccio armi in pugno, riducendo i territori di Dragona, Dragoncello e Acilia a un vero e proprio far west, con tanto di sequestri di persona. Sotto gli occhi atterriti di astanti e avventori, che solo per puro caso non si sono ritrovati ad assistere a degli omicidi. Il tutto ...