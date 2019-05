Mezzi pubblici e fast food | la vita «normal» di Archie come vorrebbe Diana

Sciopero treni e Mezzi pubblici 17 maggio 2019 : tutti gli orari : L'agitazione è stata proclamata dal sindacato Usb e coinvolgerà anche i dipendenti del trasporto marittimo. tutti gli orari...

Mezzi pubblici a rischio venerdì : sciopero 4 ore di Usb su rete Atac : Roma – Venerdi' 17 maggio trasporto pubblico capitolino a rischio per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, per l'adesione del sindacato Usb locale allo sciopero generale nazionale. A Roma la protesta riguardera' la rete Atac e i bus periferici della Roma Tpl.

Sciopero 10 maggio 2019 : Mezzi pubblici - scuola e uffici. Orari e fasce : Sciopero 10 maggio 2019: mezzi pubblici, scuola e uffici. Orari e fasce Venerdì 10 maggio 2019 è giornata di Sciopero per i dipendenti pubblici. L’agitazione riguarderà l’intera giornata e tutti i comparti del pubblico impiego. Lo Sciopero coinvolgerà quindi il personale della scuola, i vigili del fuoco e il personale precario che lavora nel pubblico impiego. Solo la Regione Sardegna non ha previsto l’adesione. Nonostante siamo alla fine ...

Controlli a bordo Mezzi pubblici : in manette 5 borseggiatori : Roma – Continuano senza sosta i Controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma a bordo dei mezzi pubblici e presso le fermate metro, finalizzati al contrasto dei reati contro utenti e turisti. In poche ore, la stretta dei Carabinieri ha portato all’arresto di 5 borseggiatori. Tre cittadini algerini sono stati sorpresi a derubare un turista cileno a bordo del bus linea 23, all’altezza di largo dei Fiorentini. I ...

Manifestazione Milano 1 maggio 2019 : orari corteo e Mezzi pubblici : Manifestazione Milano 1 maggio 2019: orari corteo e mezzi pubblici Anche Milano si celebra la Festa dei Lavoratori; il tradizionale corteo organizzato in occasione del primo maggio si snoderà anche quest’anno tra le vie del centro. Manifestazione Milano 1 maggio 2019: da Corso Venezia a Piazza della Scala Il concentramento è fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 1 maggio 2019, in Corso Venezia e, più precisamente, all’altezza dei ...

Info e restrizioni sui Mezzi pubblici per il concerto di Marco Mengoni a Milano del 1° maggio : La Festa dei Lavoratori non ferma il concerto di Marco Mengoni a Milano del 1° maggio, per il quale sono già state diffuse le indicazioni per la fruizione dei mezzi pubblici messi a disposizione da ATM ma che seguiranno gli orari dei giorni festivi. Come da disposizioni aziendali, il servizio dei mezzi pubblici si concluderà per le ore 19,30, quindi si consiglia di raggiungere il Mediolanum Forum di Assago con largo anticipo, così da evitare ...

Calendario scioperi maggio 2019 : treni - aerei e Mezzi pubblici. Le date : Calendario scioperi maggio 2019: treni, aerei e mezzi pubblici. Le date Proponiamo il Calendario degli scioperi di maggio 2019 con tutte le date interessate, riprendendo le tabelle pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il mese di maggio si presenta come un periodo ricco di agitazioni che riguardano il trasporto pubblico locale, i mezzi ferroviari e il trasporto aereo. Andiamo quindi a vedere quali sono gli scioperi ...

Scioperi trasporti maggio : venerdì 17 stop nazionale di Mezzi pubblici - treni e aerei : Nel mese di maggio si terranno una serie di agitazioni sindacali. Tra i principali Scioperi in programma c'è quello che si terrà durante la festa dei lavoratori, indetto da USI (Unione Sindacale Italiana). Nel corso della giornata incroceranno le braccia i dipendenti pubblici e privati, compresi quelli del settore dei trasporti. Nelle settimane successive si susseguiranno altre proteste che metteranno a rischio soprattutto i servizi legati a ...

Sciopero oggi 12 aprile 2019 a Roma : treni e Mezzi pubblici fermi : Sciopero oggi 12 aprile 2019 a Roma: treni e mezzi pubblici fermi Giornata di scioperi quella di oggi, 12 aprile 2019; riguarderanno in particolare il personale di trenitalia e Trenord. Probabilmente ci saranno dei disagi anche a Roma dove a mobilitarsi saranno i dipendenti di Tpl e consorziate. Sciopero oggi: disagi sulle linee ferroviarie Si fermano le locomotive di trenitalia; lo Sciopero proclamato dalle maggiori sigle sindacali ...

Da luglio il prezzo dei biglietti dei Mezzi pubblici a Milano salirà a 2 euro : L’annunciato aumento del prezzo dei biglietti urbani per i mezzi pubblici di Milano, con l’aumento del prezzo per la corsa singola da 1,5 a 2 euro, arriverà a luglio. La riforma delle tariffe voluta dal Comune è stata approvata dall’Assemblea dell’Agenzia

E' appena stato pubblicato un Ebook umoristico sui mezzi pubblici del Comune di Roma che fa particolare riferimento ad ATAC e COTRAL. Il libro "Li Mejo Autibus" di Simone Tarrone si può trovare su StreetLib: https://store.streetlib.com/it/simone-tarrone/li-mejo-autibus/

Calendario scioperi aprile 2019 : treni - Mezzi pubblici e scuola. Le date : Calendario scioperi aprile 2019: treni, mezzi pubblici e scuola. Le date scioperi aprile 2019, il Calendario Dopo marzo, anche per il mese di aprile 2019 sono previste giornate di sciopero piuttosto importanti, che vedranno come attori principali i trasporti pubblici, i treni, i taxi e la scuola. Si comincia con il 2 aprile (città interessata Napoli) per poi proseguire il 3 aprile con uno sciopero di 24 ore dei taxi. Il 5 aprile sarà la ...

Concorso della Fit Cisl contro il maltrattamento dei Mezzi pubblici : 'Sono Stato Io' è il Concorso della Fit Cisl, che punta a promuovere l'impegno civile delle comunità rispetto all'utilizzo della cosa pubblica, a partire dal sistema dei trasporti. 'La cronaca - si legge nelle motivazioni del Concorso, che vede la collaborazione del Miur e il patrocinio del ministero dei Trasporti - ci porta ormai ad essere assuefatti alla routine del vandalismo e ...

