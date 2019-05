Mail truffa fruttano 1 milione di dollari agli hacker | minacciano di pubblicare foto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Migliaia di utenti in tutto il mondo sono stati raggirati da unavia e, in cui il mittente minacciava di diffondere immagini intime o compromettenti del malcapitato destinatario, se non avesse pagato un ricatto in Bitcoin. Le suddettecircolano da diversi giorni e ingannano i sistemi antispam di molti programmi di posta elettronica perché itori si sono affidati alla letteratura straniera per farla in barba ai controlli. Grazie a citazioni di Shakespeare e di Jane Austen nell’oggetto della, infatti, molti filtri antispam ritengono che lacontenga un linguaggio erudito e quindi non la bloccano. Per quanto riguarda la nostra esperienza diretta, abbiamo notato che Gnon cade nel tranello: questepassano inosservate, a meno che non si vada a “spulciare” la cartella di spam. Alcuni colleghi che usavano client di posta ...

TriesteCafe : Tentativo di truffa a Trieste da condividere Mail dalla banca, ma è una TRUFFA! Il truffatore sottrae 1000 euro e t… - Investimenti_IT : Compra qui i tuoi Bitcoin: VI HA CONTATTATO UN PRINCIPE NIGERIANO VIA MAIL? È OVVIAMENTE UNA TRUFFA, EPPURE C’È CH… - MaurizioInnoce7 : Attenzione a mail da parte di chronopost service per il ritiro di pacchi... una vecchia truffa che sta ritornando ?? — infastidito -