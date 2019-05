Lucca Comics & Games | le polemiche sul poster dell’edizione 2019

wired

(Di giovedì 16 maggio 2019) È stato presentato lo scorso 10 maggio nell’ambito del Salone del libro di Torino ildella prossima edizione del. La più grande manifestazione europea dedicata a fumetti e non solo terrà la sua prossima edizione dal 30 ottobre al 3 novembre prossimi. Rispettando la consuetudine che affida ogni anno il compito a un artista diverso, il manifesto svelato negli scorsi giorni è opera dell’illustratrice Barbara Baldi, nota per titoli grafici come Lucenera e Ada e vincitrice dei premi Gran Guinigi e Micheluzzi. L’immagine incarna il tema dell’anno, Becoming Human, e rappresenta una donna in abiti d’epoca (ma con scarpe da ginnastica) intenta ad abbracciare una figura robotica sullo sfondo del Teatro del Giglio di. Dopo i primi apprezzamenti ilperò ha accesso alcunelegate alla sua ...

LuccaCandG : A #LuccaCG19 torneremo a teatro con: “Cinzia”, spettacolo tratto dal graphicnovel di @Leo_Ortolani. Una produzione… - AnimeClick : Lucca Comics & Games 2019: accuse di plagio per il poster #AgoraClick 117 - fumettologica : RT @marinelli1957: Il poster di Lucca Comics 2019: le accuse di plagio e la replica del festival -