La Digos dà la caccia a un uomo che ha urlato zingaro a Mihajlovic

agi

(Di giovedì 16 maggio 2019) La polizia dà laa una persona, ripresa in un video e ancora non identificata, che ha" a Sinisa, allenatore del Bologna ed ex bandiera della Lazio, nei pressi di Ponte Milvio prima del match di Coppa Italia tra i biancocelesti e l'Atalanta. Gli investigatori, tra cui gli uomini della, sono al lavoro per individuare chi ha rivolto l'offesa al tecnico.

Telenord : Corona per Venturini gettata nel vespasiano, la Digos a caccia dell’autore -