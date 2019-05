Ecco il prezzo delle sparate | 10 miliardi

Il Mattino : “Napoli - mossa Hernandez - fissato il prezzo : Ecco perché può arrivare dal Real” : Napoli, mossa Hernandez. Il Mattino aggiunge nuovi dettagli: Napoli, mossa Hernandez per l’edizione odierna de Il Mattino, “Ci sono alcuni procuratori che parlano poco, ma che quando lo fanno pongono delle pietre miliari in alcune trattative, soprattutto se lasciano intendere, senza far proclami. Questo è il caso di Manuel Garcia Quilon, manager di Callejon, ex agente di Benitez ed Albiol. Quilon segue da anni i fratelli ...

OPPO Reno Z è come se fosse ufficiale : Ecco design - specifiche e prezzo in Cina : OPPO Reno Z compare sul sito di China Telecom con un mucchio di informazioni: ecco design, specifiche tecniche e prezzo per il mercato cinese. L'articolo OPPO Reno Z è come se fosse ufficiale: ecco design, specifiche e prezzo in Cina proviene da TuttoAndroid.

Uber debutta sotto il prezzo di collocamento. Ecco le più grandi Ipo di sempre : Oggi è stato il gran giorno della quotazione in Borsa di Uber, l’azienda nata nel 2009 a San Francisco che in pochi anni ha cambiato la mobilità urbana di centinaia di città, scontrandosi con le normative vigenti e con i tassisti. Sarà tra le prime 15 Ipo di sempre, scopri le altre big...

Uber apre a 42 dollari - sotto il prezzo di collocamento. Ecco le più grandi Ipo di sempre : Oggi è il gran giorno della quotazione in Borsa di Uber, l’azienda nata nel 2009 a San Francisco che in pochi anni ha cambiato la mobilità urbana di centinaia di città, scontrandosi con le normative vigenti e con i tassisti. Sarà tra le prime 15 Ipo di sempre, scopri le altre big...

Moard : Nuova Yamaha Niken - Ecco spiegato come è nata la sportiva 3 ruote dal prezzo interessante [GALLERY] : Moard: Niken, originale Yamaha a tre ruote di indole sportiva, è stata tra le principali protagoniste della prima edizione del Motorcycle Arts & Designers Al Moard, salone dedicato al design delle moto, ospitato al Palazzo del Ghiaccio di Milano, ha visto tra le protagoniste principali la Yamaha Niken, l’insolita nipponica sportiva tre ruote. All’interno del dibattito “Niken: dall’idea alla produzione“, ...

Samsung Galaxy S10e in offerta a un prezzo pazzesco da Esselunga : Eccolo a 499 euro : Se avete deciso di acquistare il Samsung Galaxy S10e e state soltanto aspettando l'occasione giusta, la nota catena Esselunga potrebbe avere ciò che fa al caso vostro L'articolo Samsung Galaxy S10e in offerta a un prezzo pazzesco da Esselunga: eccolo a 499 euro proviene da TuttoAndroid.

Borussia Dortmund - Ecco il prezzo di Sancho : Jadon Sancho è uno dei gioielli del Borussia Dortmund , e per cederlo il BVB richiede offerte in tripla cifra. Ad essere precisi, secondo la rivista Sport Bild , il prezzo di Sancho è di almeno 150 milioni di euro.

Serie A Bologna - Mihajlovic vuole una squadra forte : Ecco il piano e il prezzo : Bologna - Una squadra da parte sinistra della classifica. E' questo il progetto che sta portando avanti Claudio Fenucci . E servirà una cinquantina di milioni. Nella promessa che Joey Saputo ha fatto ...

Ecco come bloccare i servizi a sovrapprezzo con Wind : Anche Wind, così come gli altri operatori, ha dei propri rimedi per bloccare i servizi a sovrapprezzo, in modo da evitare spiacevoli sorprese ai propri utenti L'articolo Ecco come bloccare i servizi a sovrapprezzo con Wind proviene da TuttoAndroid.

RINCARI BENZINA/ Ecco la verità sul cambio del prezzo : In alcuni distributori la BENZINA ha superato i 2 euro al litro. Colpa, si dice, del rialzo del prezzo del petrolio degli ultimi giorni

Calciomercato Napoli - De Laurentiis 'attiva' Raiola : Ecco il prezzo di Insigne : 'La Gazzetta dello Sport', in particolare, riferisce che lo stesso De Laurentiis avrebbe dato mandato all'agente Mino Raiola di sistemarlo sul prossimo Calciomercato per 100 milioni di euro. Cifra ...

SUV economici : Ecco i migliori modelli a ruote alte per qualità-prezzo [FOTO] : Cerchiamo di identificare quali sono i modelli a ruote alte sotto i 20mila euro che vantano il miglior rapporto qualità-prezzo Nel corso degli ultimi anni, gli italiani hanno scoperto un amore incondizionato verso SUV e crossover, infatti questi modelli a ruote alte sono sempre più gettonati dalla clientela, non è infatti un caso che l’offerta dei vari Costruttori si sta facendo sempre più nutrita e capace di soddisfare tutte le esigenze, ...

Icardi-Juventus - la pista non tramonta : Ecco il nuovo prezzo! : ICARDI JUVENTUS- Mauro Icardi in maglia bianconera? La sensazione è che la pista non sia del tutto tramontata, anche perchè, come noto, difficilmente l’attaccante argentino deciderà di restare all’Inter. Ovviamente tutto potrebbe dipendere dal finale di stagioni, dalle mosse della dirigenza nerazzurra, e soprattutto sulla conferma o meno di Spalletti sulla panchina dell’Inter. La Juventus […] More

Roma - Ecco il prezzo di Castagne : La Roma ha messo gli occhi su Timothy Castagne dell' Atalanta , secondo la Gazzetta dello Sport , il club bergamasco non ascolterà offerte inferiori ai 15 milioni di euro.