Allegri Juventus | ultime notizie | Conte aspetta la Juve | addio vicino?

Juventus - Moggi : 'Se Allegri lascia può tornare Conte' : Queste sono ore di trepidante attesa per capire quale sarà il futuro della Juventus. Infatti, ieri sera, è andato in scena l'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, al momento le parti sembrano decise a rivedersi visto che il summit è stato interlocutorio e tutto è rimandato ad un nuovo appuntamento al quale parteciperà anche Pavel Nedved. Si è espresso sulla vicenda che riguarda l'allenatore della Juve anche Luciano Moggi. L'ex dg ...

Giorno decisivo per la Juventus - Agnelli : 'Allegri rimane - poi dipende da lui' : Allegri si, Allegri no. Questa è la questione che tiene banco in questi giorni a Torino e in tutta Italia, il futuro della Juventus passa da qui. Sono state settimane in cui si è fatto un gran parlare di nomi, da Conte a Guardiola, per il cambio di panchina, ma in fin dei conti non è mai stato annunciato dalla società un divorzio certo. In questi giorni è previsto l'incontro tra Agnelli ed Allegri per decidere il futuro. Le parole del presidente ...

Juventus - Agnelli passa la palla ad Allegri : “rimane - ma poi dipende da lui…” : Andrea Agnelli ha parlato del futuro di Allegri sulla panchina della Juventus, alimentando le voci attorno al tecnico toscano “Allegri rimane, ma poi dipende da lui…“. Parole e musica di Andrea Agnelli. Il patron della Juventus, durante un evento, avrebbe risposto ad un tifoso con le parole sopracitate, riportate dalla Gazzetta dello sport. Agnelli è sembrato volersi spogliare da ogni responsabilità, passando la palla ad ...

Juventus - dove hanno avvistato Ambra e Allegri : il dettaglio che svela il futuro dell'allenatore : Massimiliano Allegri difficilmente si allontanerà da Torino, soprattutto ora che, stando ai gossip, sarebbe sempre più intenzionato a comprare casa in pieno centro. Il tecnico livornese non ha fatto mistero di voler restare dov'è, tanto in città quanto alla Juventus. Una permanenza che sembra confer

Juventus - Del Piero ‘conferma’ Allegri : “se c’è sintonia con il club - non vedo perchè cambiare. Conte? Mi stupirebbe…” : L’ex campione della Juventus ha analizzato la stagione dei bianconeri, esprimendo il proprio parere anche sul futuro di Allegri Scudetto e Supercoppa Italiana, con questi due trofei la Juventus ha chiuso la propria stagione, raggiungendo i quarti di finale di Champions League. Alfredo Falcone/LaPresse Soddisfazione ma anche un pizzico di delusione, conseguenza dell’eliminazione ad opera dell’Ajax che tanto male ha fatto ...

Juventus - parola a Del Piero : “Stagione più che buona. Su Allegri e Conte…” : L’ultima partita della stagione in casa, la prossima, la Juve festeggerà lo scudetto contro l’Atalanta. Proprio contro i bergamaschi, sette anni fa, Alex Del Piero giocava la sua ultima gara in bianconero, in quella che fu la prima stagione nel nuovo stadio. La storica bandiera juventina non ha però smesso di seguire la Vecchia Signora. Alla Gazzetta dello Sport affronta vari argomenti. Panchina Juventus: bookmaker sicuri: ...

