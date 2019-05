Spin Time | occupato e benedetto

Resistenza spontanea. L'ovazione per Lucano alla Sapienza - lo striscione di Bergamo - la disobbedienza di Spin Time a Roma : Forme spontanee di Resistenza. La Sapienza Università di Roma accoglie con un’ovazione Mimmo Lucano e lo protegge da Forza Nuova, che sfila a distanza contro l’ex sindaco di Riace. La disobbedienza dello Spin Time, sempre a Roma, con la benedizione del Vaticano, che riallaccia la luce agli occupanti. Lo striscione di Brembate contro Matteo Salvini, che viene tolto tra le polemiche con l’intervento dei vigili del fuoco. ...

Stabile occupato - Spin Time : "Se denunciano l'elemosiniere del Papa - pronti ad autodenunciarci tutti" : “Nel caso in cui l’elemosiniere del Papa venisse denunciato, siamo pronti ad autodenunciarci tutti”. Lo annuncia Andrea Alzetta di Spin Time commentando il gesto dell’elemosiniere del Papa che ha rotto i sigilli al contatore di uno Stabile occupato a Roma.“Il Cardinale Krajweski ha obbedito al Vangelo - ha aggiunto - ha guardato prima ai bisogni delle persone che soffrono. La legalità se non è ...

Fassina : ringrazio elemosiniere pontificio per intervento a Spin Time : Roma – “Innanzitutto, un ringraziamento al cardinale Krajweski per l’intervento a SpinTime: si e’ fatto carico, con un’iniziativa emergenziale e coraggiosa, di un dramma quotidiano, ulteriormente aggravato dal distacco della corrente a 450 persone”. Cosi’ risponde Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali nel corso di Omnibus su La7. “L’elemosiniere di Papa Francesco ha squarciato ...

Ferrovie - nel piano al 2023 investimenti per 58 miliardi : “Spinta al pil di 0 - 7-0 - 9% l’anno”. Nessun riferimento ad Alitalia : Le Ferrovie dello Stato promettono 58 miliardi di investimenti. Nel piano industriale 2019-2023, presentato a Roma davanti al premier Giuseppe Conte, ci sono soldi per l’infrastruttura, per i treni e per 15mila assunzioni. Ma non per Alitalia. Eppure le Ferrovie sono capofila di un’operazione di salvataggio che stenta a decollare. Hanno promesso di diventare soci della nuova Alitalia con una quota del 15 per cento. Ciò significa che ...

TEATRO NEL DILUVIO - Simone Amendola presenta il libro allo Spin Time Labs di Roma : ... ed il giovane drammaturgo Giacomo Sette che racconterà il suo essersi formato anche attraverso gli spettacoli della Compagnia Amendola/Malorni. L'evento è ospitato all'interno del Festival ...

Scuola - precariato e concorsi ultime notizie : CSPI Spinge verso fase straordinaria assunzionale da tutte le graduatorie : Vi abbiamo parlato nella giornata di ieri del parere favorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in merito alla bozza del decreto relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2021. fase straordinaria di immissione in ruolo da tutte le graduatorie, il parere del CSPI Tuttavia il CSPI ha dato delle precise indicazioni al fine di poter risolvere una situazione che si prospetta ...

Time to Venture : Spinta a venture capital per innovazione e crescita : Roma, 10 apr., askanews, - Fondazione Cariplo, Cariplo Factory, Indaco venture Partners, Lventure Group e LUISS EnLabs a confronto con i principali investitori istituzionali per sostenere gli ...

Def : Spinta a investimenti a 2 - 5% pil in 2022 - riforme via maestra crescita : ... il Governo intende agire su più fronti per incrementare la produttività di diversi comparti dell'economia. Dall'introduzione di un salario minimo orario per chi non rientra nella contrattazione ...

Governo ultime notizie : fine esperienza senza “Spinta politica” - parla Paragone : Governo ultime notizie: fine esperienza senza “spinta politica”, parla Paragone Esistono delle crepe ma, al momento, l’esperienza di Governo gode ancora di buona salute. A parlare dalle colonne de La Verità, in edicola il 1 aprile, è Gianluigi Paragone, senatore M5S in odore di presidenza per la Commissione d’inchiesta sulle banche. Alla domanda di Daniele Capezzone, che gli chiede di commentare un suo virgolettato sulla ...

Fca - il Financial Times rilancia : "Elkann Spinge per un'alleanza" : MILANO - Fca è in cerca di un partner? Dopo che nelle ultime settimane si sono rincorse voci di un accordo con i francesi di Psa , Peugeot, il Financial Times spiega che l'input vero un'intesa ...