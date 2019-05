Ranking WTA – Naomi Osaka ancora in vetta alla classifica femminile | Giorgi migliore

Tennis - Ranking WTA (13 maggio 2019) : Naomi Osaka sempre sul trono - Simona Halep si avvicina - Camila Giorgi n.1 italiana : Naomi Osaka si conferma in vetta al Ranking WTA di Tennis anche questa settimana. La giapponese deve ringraziare l’olandese Kiki Bertens (n.4 del mondo e best Ranking), vittoriosa in finale contro la rumena Simona Halep (n.2 del mondo). Per via di questo risultato la vincitrice del Roland Garros 2018 non è riuscita a tornare sul trono. In terza posizione troviamo la tedesca Angelique Kerber (5285 punti), mentre in quinta la ceca Petra ...

Tennis - Ranking WTA (6 maggio 2019) : Naomi Osaka sempre sul trono - Camila Giorgi n.1 italiana : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking WTA. Ad avere lo scettro è sempre la giapponese Naomi Osaka, che precede la ceca Petra Kvitova, distante ora 316 punti. Al terzo posto stabile la rumena Simona Halep davanti alla tedesca Angelique Kerber e all’altra ceca Karolina Pliskova, poi seguono l’ucraina Elina Svitolina, sesta, l’olandese Kiki Bertens, la statunitense Sloane Stephens, l’australiana Ashleigh Barty e ...

Tennis - Ranking WTA (29 aprile 2019) : Naomi Osaka in vetta - Petra Kvitora n.2 - Camila Giorgi la migliore italiana : Muta un po’ il quadro del Ranking WTA di Tennis. La giapponese Naomi Osaka comanda sempre la graduatoria con 6151 punti ma alle sue spalle c’è la ceca Petra Kvitova, vincitrice del torneo a Stoccarda (Germania), secondo sigillo del 2019 per lei dopo il trionfo a Sydney. Alle sue spalle, dunque, la rumena Simona Halep (5682) e la tedesca Angelique Kerber (5220) che ha scavalcato l’altra ceca Karolina Pliskova (5111). Seguono ...

Tennis - Ranking WTA (22 aprile 2019) : Naomi Osaka in vetta - Camila Giorgi n.1 italiana : Non cambia la testa della classifica mondiale nella settimana dedicata alla Fed Cup. Resta al numero 1 la nipponica Naomi Osaka, inseguita dalla romena Simona Halep, poi la ceca Petra Kvitova. Top 10 WTA (Ranking al 22.04.2019) 1 Naomi Osaka (Giappone) 5967 2 Simona Halep (Romania) 5782 3 Petra Kvitova (Rep. Ceca) 5645 4 Karolina Pliskova (Rep.Ceca) 5580 5 Angelique Kerber (Germania) 5220 6 Elina Svitolina (Ucraina) 5020 7 Kiki Bertens (Olanda) ...

Tennis - Ranking WTA : ancora Osaka in vetta - perde una posizione la Giorgi : ROMA - E' stato pubblicato stamattina il nuovo ranking Wta . Nessun cambiamento nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale, che vede in vetta per la dodicesima settimana di fila la giapponese ...

Tennis - Ranking WTA (15 aprile 2019) : Camila Giorgi sempre la numero uno d’Italia : Non cambia la testa della classifica mondiale al termine dei tornei della scorsa settimana: resta al numero 1 la nipponica Naomi Osaka, inseguita dalla romena Simona Halep, poi la ceca Petra Kvitova. Top 10 WTA (Ranking al 15.04.2019) 1 Naomi Osaka (Giappone) 5967 2 Simona Halep (Romania) 5782 3 Petra Kvitova (Rep. Ceca) 5645 4 Karolina Pliskova (Rep.Ceca) 5580 5 Angelique Kerber (Germania) 5220 6 Elina Svitolina (Ucraina) 5020 7 Kiki Bertens ...

Tennis - Ranking WTA (8 aprile) : Naomi Osaka in vetta - Camila Giorgi n.1 italiana : Da registrare solo una variazione nel Ranking WTA di Tennis. Stabilmente in vetta troviamo la giapponese Naomi Osaka, trionfatrice negli Australian Open 2019, a quota 5967 punti, che ha visto assottigliarsi il vantaggio nei confronti della rumena Simona Halep (5782 punti). Alle loro spalle, la ceca Petra Kvitova in terza posizione, a 322 lunghezze dalla vetta. Stabile al quarto posto l’altra ceca Karolina Pliskova, davanti alla tedesca ...

Nuova Classifica WTA : risale la Giorgi - Osaka in testa al Ranking : Camila Giorgi risale due posizioni del ranking Wta piazzandosi al 29° posto in graduatoria, in testa ancora la Osaka nonostante il momento non positivo L’azzurra Camila Giorgi risale due posizioni nella ranking Wta e si piazza al numero 29, sempre la prima delle italiane. Dietro di lei un passo avanti per Martina Trevisan (numero 159) e un progresso di 32 posti per Jasmine Paolini (numero 183) grazie al titolo ITF vinto a Curitiba. ...

Tennis - Ranking WTA (1 aprile 2019) : Ashleigh Barty irrompe in top ten. Sale Camila Giorgi : Non cambia la testa della classifica mondiale al termine del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: resta al numero 1 la nipponica Naomi Osaka, ora inseguita dalla romena Simona Halep, che supera la ceca Petra Kvitova. Sale fino alla quarta posizione Karolina Pliskova, mentre arriva fino al sesto l’olandese Kiki Bertens. irrompe in top ten, entrando al nono posto, l’australiana Ashleigh Barty. Top 10 WTA (Ranking al 01.04.2019) 1 ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Karolina Pliskova elimina Simona Halep e le sue speranze di primato nel Ranking - la ceca in finale con Ashleigh Barty : Saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a disputare la finale del WTA Premier Mandatory di Miami. L’australiana, al punto più alto della propria parabola agonistica, ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 l’estone Anett Kontaveit, mentre la ceca ha demolito le speranze della rumena Simona Halep di tornare al numero 1 della classifica WTA sotto un chiaro 7-5 6-1. Per Barty sarà l’ottava finale in carriera (nelle precedenti 7 ...

Ranking WTA : Osaka - dopo il ko numero 1 a rischio : Questa settimana al Wta di Miami c'è più di un titolo in palio. dopo la prematura sconfitta di Naomi Osaka contro Hsieh Su-wei , il titolo di numero uno del mondo è diventato un affare per tre. A contendersi la vetta del Ranking WTA ci sono Petra Kvitova , Simona Halep ed, appunto, la giovane tennista giapponese. Se quest'ultima non ha più la possibilità ...