Perché la polizia fa rimuovere gli striscioni contro Salvini

Perché la polizia sequestra gli striscioni anti Salvini? : Il cartellone esposto e rimosso nel bergamasco (foto: LaPresse/Tiziano Manzoni) Oramai è diventato un leitmotiv di questa campagna elettorale: Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell’Interno arriva in una città per un comizio, e alcuni striscioni di semplici cittadini che lo contestano, di colpo, scompaiono. L’ultimo, che recitava “Salvini non sei il benvenuto” è stato rimosso a Brembate, vicino a Bergamo, dai ...

Perché la risposta della Polizia a Roberto Saviano dovrebbe farci paura sul serio : Se la risposta dell’account ufficiale della Polizia di Stato a Roberto Saviano non vi causa alcun tipo di ansia e non vi mette a disagio, allora avete un problema. Anzi, abbiamo un problema. Perché la questione non riguarda Saviano, ma la nostra sicurezza di manifestare il dissenso, di criticare e lottare per ciò che riteniamo giusto.Continua a leggere

Massa - genitori islamici chiedono aiuto alla Polizia Perché il figlio beve la birra : Un singolare fatto di cronaca si è verificato qualche giorno fa a Massa, in Toscana, dove due genitori di religione islamica hanno chiamato gli agenti della Polizia di Stato in quanto stavano litigando con il proprio figlio che aveva deciso di bere tranquillamente una birra. La religione in questione vieta ai propri fedeli l'uso di bevande alcoliche, tra le quali è inclusa anche la bevanda 'bionda'. 'aiuto, stiamo litigando con nostro figlio. ...

Perché la Polizia ha diffuso il video della baby gang di Manduria : ... come è impossibile moderare in tempo reale un "ammazzateli" detto da un cittadino di fronte all'arresto degli accusati, e che sia impossibile moderare quelli su Twitter, quale è la vostra politica ...

Polizia - sanzionato per quattro rondelle. Provvedimento nullo ma solo Perché “l’agente era già in pensione” : “L’azione disciplinare è stata attivata dopo il pensionamento del dipendente”, per cui nullo è il disciplinare, nulla la censura e quella macchia sul foglio matricolare va cancellata. Finisce così la vicenda dell’ex poliziotto del carcere di Como sanzionato per aver riconsegnato l’arma di servizio senza alcune microscopiche rondelle che si trovano all’interno del calcio. La notizia aveva provocato indignazione in rete per l’abnormità del ...