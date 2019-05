Huawei P20 Lite 2019 in arrivo con un foro nel display e una quadrupla fotocamera sul

Nuovissimo Huawei P20 Lite 2019 in arrivo - nella fotocamera il plus rispetto al modello originale : Sembra dato praticamente per certo il lancio di un Huawei P20 Lite 2019. Qualcuno potrebbe ritenere alquanto anomala l'uscita di un nuovo device della serie Lite con l'attuale P30 Lite in circolazione ma l'usanza è radicata nelle strategie del produttore: basti pensare al primo grande successo commerciale dell'azienda Huawei P8 Lite rimpiazzato dall'edizione 2017 dello stesso telefono con altro record di incassi. In effetti , proprio con un P20 ...

Si scaldano i motori per EMUI 9.1 su Huawei P20 Lite : download manuale utente in italiano dal sito ufficiale : Incredibile ma vero: per quanto il programma beta EMUI 9.1 su Huawei P20 Lite non stia procedendo proprio a gonfie vele con l'annuncio di un ritardo per il suo rilascio addirittura nel mese di luglio, non serve affatto farsi prendere dal pessimismo sulla questione aggiornamento. Anzi oggi, con grande stupore, abbiamo appreso che sul sito del produttore, in particolar modo quello della divisione italiana, ci sono già dei riferimenti alla prossima ...

Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android : Huawei P20 - HONOR View20 - ASUS ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta -, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android: Huawei P20, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e altri proviene da TuttoAndroid.

Un 5 maggio all’insegna di Huawei P30 Lite e P20 Lite : il prezzo torna a far parlare di sé : Stiamo vivendo nuovamente un weekend interessante per quanto concerne la possibilità di acquistare device che in Italia sono diventanti o stanno diventando molto popolari, come nel caso dei vari Huawei P30 Lite e P20 Lite. Come spesso avviene in queste circostanze, anche oggi 5 maggio troviamo Amazon in prima fila nel proporci delle soluzioni che potrebbero fare la differenza. Proviamo dunque ad esaminare le due proposte, in modo da comprendere ...

In sicurezza Huawei P20 e P20 Pro anche in Italia : aggiornamento 270 dal 4 maggio : Mai annoiati con un Huawei P20 e P20 Pro. Il riferimento, più che chiaro, è ai possessori di entrambi i top di gamma che in queste ore stanno cominciando a ricevere un nuovo aggiornamento per il proprio device: si tratta dell'aggiornamento 270 che include l'ultima patch di sicurezza disponibile per le ammiraglie del 2018. Gli sviluppatori continuano a supportare i device senza alcuna battuta d'arresto e di certo questo non può fare che piacere a ...

Huawei P20 e P20 Pro si aggiornano con le patch di sicurezza di aprile 2019 : Huawei P20 e P20 Pro ricevono un nuovo aggiornamento software con miglioramenti di sicurezza: la EMUI 9.0.0.270 porta le patch di sicurezza di aprile 2019. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro si aggiornano con le patch di sicurezza di aprile 2019 proviene da TuttoAndroid.

Maggio intensissimo per Huawei P20 : sta arrivando in Europa la B270 - ma niente EMUI 9.1 : Dovremmo vivere un mese di Maggio davvero ricco di novità per i non pochi utenti che sono legati al cosiddetto Huawei P20. Lo smartphone Android, infatti, sta ricevendo anche in Europa la patch di aprile, dopo che nella giornata di ieri è stata annunciata quella di Maggio in Cina (trovate i dettagli qui, con la collocazione geografica del pacchetto software che in qualche modo spiega la confusione che si è generata sulle sigle numeriche dei ...

Rinfrescata Vodafone ai prezzi di Huawei P20 Lite - P20 Pro e Mate 20 Lite dal 2 maggio : Arrivano conferme in queste ore sul fatto che alcuni smartphone, come i vari Huawei P20 Lite, P20 Pro e Mate 20 Lite, sono stati al centro di un importante aggiornamento in merito ai prezzi concepiti da Vodafone. La compagnia telefonica, esattamente come avviene coi suoi competitor, consente di acquistare device non necessariamente a rate, al punto che oggi 2 maggio possiamo prendere in esame alcune opportunità che fanno effettivamente la ...

Più veloce della luce la patch di maggio per Huawei P20 e P20 Pro : primi dettagli trapelati : Non si perde nemmeno un minuto in casa Huawei dal punto di vista dello sviluppo software, se pensiamo al fatto che il produttore asiatico pare aver già avviato la distribuzione dell'aggiornamento di maggio per i possessori di un Huawei P20 e di un P20 Pro. Come sempre avviene in questi casi, a godere di una corsia preferenziale sono i modelli commercializzati in Cina, che al contrario di Huawei P20 Lite (trovate il dettaglio su qualche possibile ...

Falsa partenza per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite con EMUI 9 : rilascio ritardato - nuove date : Non ci sono notizie incoraggianti oggi 30 aprile per i tantissimi utenti in possesso di un Huawei P20 Lite o di un Mate 20 Lite, almeno per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie. In particolare, nonostante il Mate 20 Lite abbia fatto emergere segnalazioni da parte di coloro che hanno già portato a termine il download della patch in formato stabile (non è un caso che nei giorni scorsi abbiamo anche trattato ...

Huawei P20 molto lento come chiudere le app in background : chiudere tutte le App in esecuzione in background su Huawei P20 la guida per usare smartphone che farà andare più veloce il tuo smartphone Huawei

Finalmente avviata la beta di EMUI 9.1 per undici device Huawei e Honor : c’è anche il P20 Lite : Ci sono almeno undici smartphone Huawei e Honor che possiamo prendere in esame oggi 26 aprile, tra quelli che ormai hanno visto scattare il programma con EMUI 9.1, almeno per quanto riguarda la Cina. Dando continuità rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi, infatti, in questo frangente possiamo concentrarci anche su modelli non di fascia alta dal punto di vista del comparto hardware. Primo tra tutti il cosiddetto Huawei P20 Lite, che ...

Scattare Foto bellissime con lo smartphone Huawei P20 : Lo sai come si fa ad usare correttamente la Fotocamera dello smartphone Android Huawei P20 per fare Foto di alta qualità ?

Sconto IVA Unieuro : Huawei P20 e Samsung Galaxy S9 a prezzo ridotto : Ogni giornata è quella buona per approfittare degli sconti sui prodotti di elettronica, specie se a proporli è Unieuro con la sua campagna 'Sconto IVA', valida a partire da oggi 25 aprile fino al giorno 28 del mese. Con un risparmio pari al 18.04% dire di no è veramente difficile. La promozione risulta valida su tutta la merce con valore commerciale uguale o superiore ai 299 euro, fatta eccezione degli articoli facenti parti dell'iniziativa dei ...