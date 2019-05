Bryan Adams salva una balena dai cacciatori | il gesto eroico nel Mare dei Caraibi

optimaitalia

(Di martedì 14 maggio 2019)unadai. L'artista non ci ha pensato due volte e si è buttato a pesce per fare da scudo umano al cetaceo che stava per essere attaccato da alcuni malintenzionati che avrebbero fargli del male. Queste le parole dell'artista, pronunciate subito dopo l'accaduto."Sono stato testimone di alcuni motoscafi che rincorrevano una. Diverse barche che le giravano intorno, cercando di farle del male. L'ho visto… e sono uscito sulla mia tavola da paddle, mettendomi tra lae i. Ero lì in missione pacifica. Ilera grosso. Tutto poteva andare storto in un momento. Ma laè stata accanto a me e poi è sparita". Il cantautore si trovava in vacanza sull'isola Musiquè nelle Piccole Antille, quando ha visto l'assedio sull'animale e non ha potuto fare a meno di intervenire. Ildinon sorprende, visto l'impegno ...

LaStampa : Il cantante Bryan Adams fa da scudo umano per proteggere una balena dai cacciatori @lazampa @fulviocerutti… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #BryanAdams salva una balena dai cacciatori, il gesto eroico nel Mare dei Caraibi - OptiMagazine : #BryanAdams salva una balena dai cacciatori, il gesto eroico nel Mare dei Caraibi -