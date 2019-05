Uno dei primi servizi di drone-taxi al mondo è opera di una startup italiana

Agguato a Napoli - gip convalida fermo per Uno dei fratelli : Il gip del tribunale di Siena, Alessandro Buccino Grimaldi, ha convalidato il fermo di Armando Del Re, il 28enne ritenuto il responsabile dell'Agguato in piazza Nazionale a Napoli dello scorso 3 maggio. Episodio nel quale fu ferito gravemente il pregiudicato 31enne Salvatore Nurcaro, la piccola Noemi di quattro anni e la nonna della bimba. La decisione del magistrato, che ha disposto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ha confermato le ...

Cose fantastiche che abbiamo visto al radUno dei terrapiattisti a Palermo : Seguo la teoria del complotto sulla Terra piatta ormai da diversi anni, da quando su YouTube hanno cominciato comparire video sul tema in italiano (li ho visti tutti, qui il migliore). Mi affascina perché tra tutte le teorie del complotto è quella più semplice e allo stesso tempo più sfacciata: non c’è un grande complotto descritto con minuzia di particolari, i cui autori sono delineati con precisione e hanno scopi chiari. Ci sono delle sparate ...

Come è andato alla fine il radUno dei 'terrapiattisti' di Palermo : Tra buchi neri Come 'mentine' e manipolazioni degne di Matrix e dei poteri forti, Soros e America in testa, i terrapiattisti sono sbarcati a Palermo nel week end. Dieci ore, dalle 9 alle 19 di domenica, per mutare prospettiva e imparare a mirare orizzonti senza curvature con gli interventi degli organizzatori: Agostino Favari, Albino Galuppini, Calogero Greco. Un mix tra esoterismo e complottismo - le ...

L’uomo del giorno - Yaya Touré : Uno dei più forti calciatori africani di sempre : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Yaya Touré, che compie 36 anni e pochi giorni fa ha annunciato il ritiro. E’ stato uno dei calciatori africani più forti di tutti i tempi e uno dei centrocampisti più completi degli ultimi anni. Ha iniziato a farsi conoscere al calcio europeo in Belgio, con la casacca del Beveren. Poi, è passato in Ucraina con il ...

Royal Baby - al via il toto-padrini : spuntano i nomi dei vip - ma qualcUno già rifiuta : Il Royal Baby è nato e, messo da parte il "totonome", è tempo di pensare alle madrine e ai padrini di battesimo più papabili. Se George Clooney ha ammesso di dover...

Caserta - rischia di morire avvelenata per Uno scherzo dei compagni di classe : Ignazio Riccio Un’alunna della scuola media di Alvignano ha raccontato ai medici dell’ospedale e ai genitori che gli amici le avevano dato da bere una sostanza chimica utilizzata in laboratorio È stata costretta a ricorrere alle cure dei medici in ospedale dopo aver ingerito una sostanza chimica che stava utilizzando per alcuni esperimenti in classe. Una giovane alunna della scuola media di Alvignano, in provincia di Caserta, ha ...

Elon Musk sarà processato per aver dato del pedofilo a Uno dei sub che avevano salvato i ragazzi nella grotta in Thailandia : Elon Musk, imprenditore statunitense fondatore di Tesla, sarà processato per aver dato del pedofilo a Vernon Unsworth, uno dei sub che avevano salvato i ragazzi nella grotta in Thailandia, nel luglio 2018. Unsworth e Musk avevano litigato sulla storia dei mini-sottomarini che

Morto Gianni De Michelis - Uno dei simboli della Prima Repubblica : Se n’è andato nella notte, a Venezia, Gianni De Michelis. Deputato socialista dal 1976 al 1993, più volte ministro, è stato uno dei protagonisti della Prima Repubblica. Aveva 78 anni. Malato da tempo di una sindrome neurodegenerativa, era nato nel capoluogo veneto il 26 novembre 1940. Laureato in Chimica industriale, De Michelis era stato docente universitario e cominciò la carriera politica nel 1964, quando venne eletto consigliere ...

DRONERO/ Incendio in Uno scantinato di via Montemale : rapido intervento dei pompieri : intervento dei vigili del fuoco alle 18 di venerdì 10 maggio a DRONERO per l'Incendio di uno scantinato in via Montemale vicino alla pizzeria. Sul posto sono giunte due squadre antIncendio da Cuneo ...

Caserta - 13enne in ospedale a causa di Uno scherzo dei compagni : Federico Garau Lo sfogo della mamma della ragazzina su Facebook, dove ha anche postato la foto della figlia ricoverata in ospedale: "Spero che usciranno fuori i colpevoli" Tanta paura in una scuola media di Alvigliano (Caserta), dove una studentessa di 13 anni ha rischiato la vita a causa di un terribile scherzo architettato da alcuni suoi compagni. A raccontare l'accaduto la madre della ragazzina, che ha rilasciato un post su ...

Chiuso autosalone improvvisato abusivamente a Magliana : arrestato Uno dei titolari : Roma – Chiuso definitamente con un provvedimento del questore di Roma un autosalone completamente abusivo alla Magliana. Le indagini della Polizia di Stato del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, sono iniziate circa un mese fa quando gli investigatori si sono presentati in un’area recintata dove erano esposte molte auto, gran parte della quali prive di targa. In un container adibito ad ufficio era presente un ...

Tentano rapina ma Uno dei due perde patente : rintracciati e denunciati : Roma – E’ accaduto lunedi’ scorso a Roma, quando due italiani di 37 e 27 anni, si sono presentati nel primo negozio e, con la scusa di voler concludere la serata in allegria, hanno chiesto al commerciante alcune bottiglie di alcolici. Al momento di pagare pero’, i due hanno iniziato a minacciarlo dicendogli che avrebbero distrutto il negozio e, dopo una accesa lite, sono fuggiti via rubando una bottiglia di vino. E con lo ...