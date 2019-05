Migranti | Sciurba Mediterranea | ' Procura non ha dato seguito a sequestro preventivo Gdf'

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Nella Guardia costiera c'è malessere e disagio' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Nella Guardia costiera italiana c'è gente di mare, che soffre di fronte alle disposizioni del governo sui Migranti. C'e' profondissimo malessere e disagio per quello che sta avvenendo. Molti uomini della Guardia costiera, seppure in maniera anonima, fanno emergere com

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'nel 2018 morte per tortura oltre 2.200 persone' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Oggi è necessario che si faccia verità e chiarezza su ciò che sta accadendo nel Mediterraneo. Nel 2018 sono state 13.500 le persone catturate dalla cosiddetta guardia costiera libica e riportate nei campi di concentramento e 2.200 persone sono morte, sotto tortura". E

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'continueremo a salvare vite umane' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo sempre agito nel rispetto della vita umana e dei diritti umani. E' necessario far chiarezza su quanto accade nel Mediterraneo. Servono verità e chiarezza per rispondere a interrogativi necessari. Ma noi continueremo a salvare vite umane". Lo ha detto Alessandr

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Guardia costiera libica è inadeguata' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - i"La Guardia costiera libica è inadeguata e il Governo pretenderebbe di lasciare nelle mani di queste persone il destino dei tanti Migranti. Lascio il giudizio a voi e alla storia". E' la denuncia di Alessandra Sciurba, portavoce della ong Mediterranea che ha incontrat

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'direttiva Viminale sembfra scritta da chi vive altrove' : Palermo, 18 apr. (Adnkronos) - "Questa direttiva del Viminale 'ad navem' sembra scritta da chi appartiene a un altro mondo, come se in Libia non ci fosse la guerra, come se lì non ci fossero condotte illegali". A denunciarlo è Alessandra Sciurba, la portavoce di Mediterranea della nave 'Mare Jonio'.

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Viminale ci ha notificato direttiva ad navem' : Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Ieri il Viminale ci ha notificato la direttiva 'ad navem' destinata al nostro Comandante. Quanto sia singolare il provvedimento è sotto gli occhi". Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea della nave Mare Jonio, ripartita nei giorni scorsi per il salv

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Immensa felicità per avere salvato 49 persone' : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Quello che rimane adesso è il sentimento prevalente di immensa felicità avere salvato in un porto sicuro 49 persone". Così all'Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea. "Siamo molti sereni e convinti del nostro operato, in termini di diritto - dice anco