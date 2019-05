Luca e Ivana presto genitori? Onestini insospettisce il web con l' hashtag ' Future Mum'

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Si è celebrata ieri, in data 12 maggio, la festa della mamma. In occasione di questa ricorrenza sono stati tanti i post circolanti in rete, specialmente quelli che molti personaggi noti nel mondo dello spettacolo hanno dedicato alle loro rispettive mamme e compagne. Anche, in occasione della festa della mamma, merito ha voluto pubblicare un augurio speciale indirizzato anche alla sua fidanzata, la modellaMrazova. Un messaggio che ha fatto ipotizzare uno stato di dolce attesa da parte della ragazza. 'mum', questo l'usato dall'ex tronista di Uomini e Donne e che ha scatenato la curiosità dei fan. Gossip News:Mrazova incinta?tace Come già anticipato,ha postato proprio ieri un messaggio di augurio rivolto a tutte le mamme. Ma non solo. Nel seguente post, il ragazzo si è mostrato in uno scatto in compagnia della sua dolce metà durante un ...

