I Me Contro Te tornano su Disney Channel con il Challenge Show | tutto quello che c' è da

(Di lunedì 13 maggio 2019) I MeTesu. Il loro nome non vi dice niente? Forse perché non avete figli o nipoti piccoli: Luì e Sofì (al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia) sono gli idoli - da milioni di views - dei bambini italiani. Operano su Youtube, dove il loro canale conta quasi 4 milioni di iscritti: sono giovani, simpatici, divertenti. E con loro i piccoletti si divertono davvero, in maniera sana e spensierata.Il 20 maggio, dicevamo, torneranno su(che già li aveva ospitati nel passato) con il loro primo programma realizzato in uno studio tv:. Saranno proprio le, ovvero le sfide che spopolano anche su Youtube, il focus principale del programma: ogni settimana due squadre di bambini tra gli 8 e 12 anni si sfideranno a colpi di sfide (tre a puntata) con l’obiettivo di conquistare il titolo di Bestr. Ma l'intervento ...

