Gli sviluppatori di Wolfenstein sono determinati ad eliminare il fenomeno di crunch

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) Deldelabbiamo speso molte parole, soprattutto in questo periodo. Studi come NetherRealmsstati presi di mira da ex dipendenti che hanno confessato di aver lavorato con ritmi assurdi pur di portare a termine lo sviluppo di Mortal Kombat 11 nei tempi necessari.Ora, come riporta Gamespot, lo sviluppatore svedese MachineGames, che è al lavoro sulla nuova serie diper Bethesda, ha detto la sua.In un recente AMA tenutosi su Reddit, il capo della produzione e della tecnologia, John Jennings, ha affermato che la natura stessa dei giochi non è così semplice da modellare per quanto riguarda le scadenze dello sviluppo. Anche all'interno di MachineGames si verificano periodi di crisi, ma lo studio sta cercando diil, anche se ciò rende più difficile la gestione dello studio stesso.Leggi altro...

RedCapes_it : The Avengers Project – Gli sviluppatori vogliono un gioco GOTY - Misunchinelort : RT @Intel_Italia: Intel + Netflix: un nuovo codec video ad alte prestazioni! ??????Per i creatori di contenuti, gli sviluppatori e i fornitori… - Intel_Italia : Intel + Netflix: un nuovo codec video ad alte prestazioni! ??????Per i creatori di contenuti, gli sviluppatori e i for… -