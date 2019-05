Frankie Hi-nrg | sesso e deliri contro Matteo Salvini | Cretino | adesso vieti le

Frankie Hi-Nrg Mc racconta “il rap e tutto il resto” : “Cosa odio dell’hip-hop? L’onnipresente mancanza di rispetto per le donne - l’omofobia” : “Guagliu’ io faccio la mia cosa, sappiatelo. Non è un cautelarmi ma un avvisare.”, così Francesco Di Gesù alias Frankie Hi-Nrg Mc spiega la foto di Damiano Andreotti che lo ritrae, con le mani in alto, sulla copertina del suo primo libro, “Faccio la mia cosa” (Mondadori), il cui sottotitolo è: “Il rap e tutto il resto” . E “Faccio la mia cosa” è anche il titolo di una canzone contenuta nel suo primo album, Verba manent (BMG, 1993). “Sintetizza ...

