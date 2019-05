Codice della strada | tra le novità lo scooter in autostrada e le vie sicure per le scuole

Codice della strada - tra le novità lo scooterin autostrada e le vie sicure per le scuole : Via libera a moto e scooter sotto 150 cc in autostrada, ma chi li guida deve essere maggiorenne. La riforma aggiunge poi un nuovo tipo di strada, quella "scolastica", alla classificazione esistente. Vicino alle scuole i Comuni stabiliranno "limitazioni alla circolazione almeno negli orari di attività didattica"

Codice della strada - ok a pattini a rotelle e skateboard su piste ciclabili : Nel testo base si introduce un nuovo tipo di classificazione stradale, cioè quella della 'strada scolastica': per le strade in prossimità di edifici ad uso scolastico. Anche pattini a rotelle, skateboard e monopattini a spinta potranno circolare anche su piste ciclabili, nelle aree pedonali e sugli spazi riservati ai pedoni.Continua a leggere

Codice della strada - arriva la ‘strada scolastica’ e ok a pattini e skateboard su piste ciclabili : Nel testo base si introduce un nuovo tipo di classificazione stradale, cioè quella della 'strada scolastica': per le strade in prossimità di edifici ad uso scolastico. Anche pattini a rotelle, skateboard e monopattini a spinta potranno circolare anche su piste ciclabili, nelle aree pedonali e sugli spazi riservati ai pedoni.Continua a leggere

Dalla "strada scolastica" alle moto sotto i 150cc in autostrada - ecco il nuovo Codice della strada : Strade “scolastiche”, in autostrada con moto e scooter sotto i 150cc di cilindrata, pattini, skateboard e monopattini anche nelle aree pedonali. Sono queste alcune delle modifiche proposte al Codice della strada nel testo base. Presentato oggi in Commissione Trasporti alla Camera, le proposte dovrebbero avere domani il via libera per il passaggio in aula. Sono comunque possibili nuove norme: la commissione ha dato tempo fino al 3 ...

Codice SCONTO : Torcia LED Ricaricabile a meno della metà del prezzo! : Una Torcia LED non sarà propriamente uno dei prodotti tecnologici che siamo soliti trattare, ma parliamo comunque di un dispositivo elettronico, che per voi lettori di ChimeraRevo ha un prezzo esclusivo grazie al nostro CODICE SCONTO. Ci leggi di più...

Nuovo Codice della Strada 2019 : uso cellulari - si delimitano le aree di azione della Norma : Nuovo Codice della Strada 2019, l’uso dei cellulari va regolamentato in maniera corretta e puntuale, “Non si può inibire del tutto l’uso alla guida” Come Sappiamo il Nuovo Codice della Strada 2019 è nella fase finale della sua stilatura, a quanto pare il traguardo è molto vicino e si stanno sistemando gli ultimi dettagli. Il Nuovo Regolamento è di fatto in esame alla Commissione Trasporti della Camera dei ...

Nuovo Codice della Strada 2019 : ecco le ultime novità : Nuovo Codice della Strada, il traguardo è vicino e si stanno sistemando gli ultimi dettagli, entro la prossima settimana sarà pronto per la presentazione La commissione Trasporti della Camera dovrebbe ufficializzare il testo della riforma del Codice della Strada entro e non oltre la prossima settimana. Il lavoro prosegue da tempo, ed oggi continua con l’esame dei pareri tecnici sulle diverse misure, con l’obiettivo di ...

Leggittima difesa - facciamo decidere la giustizia e non il Codice della giungla : Però condividiamo nella sostanza le opinioni espresse dall'Associazione Magistrati, dal mondo dell'Avvocatura, Camere Penali e Consiglio Nazionale Forense,, da personalità della giurisdizione come, ...

Aggiornamento Gae : registrazione su istanze online - recupero della password e del Codice personale : In vista dell’Aggiornamento delle Gae partito ufficialmente il 26 aprile qualche docente potrebbe trovarsi alle prese con alcune operazioni preliminari. Come previsto dal decreto di Aggiornamento n. 374/2019, le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite istanze on line. Occorrerà pertanto essere già registrati. Chi non avesse ancora provveduto a registrarsi potrà farlo seguendo la procedura che descriviamo di ...

Codice della strada - arriva il decreto per gli automobilisti : cosa cambia su multe e autovelox : Entro la fine di aprile il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrebbe chiudere, di concerto con la Polstrada, il decreto sui proventi delle multe e sull'utilizzo degli autovelox. A confermarlo a Fanpage.it è lo stesso ministero, spiegando che alla fine del mese il testo dovrebbe essere inviato alla Conferenza unificata.Continua a leggere

Modifiche al Codice della Strada : “multe a tradimento” per coprire il bilancio dei Comuni : I proventi delle multe devono essere interamente utilizzati per la sicurezza Stradale, secondo il Codacons, infatti, i Comuni utilizzano gli introiti in modo arbitrario e indiscriminato I proventi delle multe Stradali devono essere destinati interamente alla sicurezza Stradale e al potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Lo afferma il Codacons, commentando la bozza di Testo unificato delle Modifiche al Codice della ...

Presto il nuovo album da solista di Samuel dei Subsonica dopo Il Codice della bellezza : Il nuovo album da solista di Samuel dei Subsonica potrebbe arrivare molto Presto. A dare i primi indizi sui social è proprio l'artista, che ha postato un'immagine accompagnata dall'hashtag #ildiscodiSamuel2. L'album sarebbe comunque alle prime fasi di lavorazione e di scrittura, dal momento che Samuel è ancora nel pieno dei concerti per 8 con i Subsonica che non sembrano avere intenzione di fermarsi dopo i live nei palasport e i concerti ...

Limiti velocità neopatentati e nuovo Codice della strada 2019. Le multe : Limiti velocità neopatentati e nuovo codice della strada 2019. Le multe Non è la prima volta che affrontiamo temi legati alle multe e alle infrazioni alle regole del codice della strada 2019. Di seguito pare, però, opportuno fare il punto su cosa la legge prevede in merito ai Limiti di velocità, nella circolazione su veicoli, per i neopatentati e le correlate multe. Ciò anche allo scopo di dissuadere gli automobilisti più giovani e ...

Riforma Codice della strada : favorevole 56% automobilisti : Milano, 16 apr., askanews, - La proposta di Riforma del codice della strada, ancora in fase di definizione, è stata valutata positivamente dal 56% degli automobilisti italiani, mentre solo il 10% la ...